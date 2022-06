Fodboldspilleren Alan Landeros fra Mexico City perfektionerer sine færdigheder

Jeg kan få nye idéer når som helst på dagen, nogle gange ved bare at kigge mine gamle videoer igennem, men jeg vil helst vente med at øve dem til træning, hvis de er svære. Jeg har haft nogle uheld tidligere, når jeg forsøgte at lave noget nyt uden helt at have gennemtænkt det. Jeg kom engang så slemt til skade med mit knæ, at jeg ikke kunne træne i fire måneder. Da jeg begyndte igen, lagde jeg mærke til, at jeg var bange for at prøve nye ting af, fordi jeg ikke ville risikere at komme til skade, men dét var faktisk værre, fordi jeg stagnerede og begyndte at føle mig demotiveret. Nu prøver jeg at tænke det så meget igennem, jeg kan, men i sidste ende løber jeg risikoen. Hvis jeg falder, så pyt. Jeg har brug for at udvikle mig.