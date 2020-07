Den videnskabeligt beviste måde at løsne spændinger i lænden eller haserne

Forskerne så også på, om brug af en skumrulle kunne have en negativ effekt på atleters præstationer, hvor man målte vertikalt hop og fandt ud af, at det ikke var tilfældet.



Hvad vigtigere var, så opdagede de, at de frivillige, der brugte skumrulle, følte sig mere fleksible, og at de kunne hoppe højere ved slutningen af undersøgelsen. "Det vigtigste resultat er, at folk kan lide at bruge en skumrulle og nød det," siger Porcari. "Uanset om der kunne måles fordele eller ej, så syntes personerne, at det gjorde noget godt for dem".



Det betyder, at placeboeffekten ved skumrulning er virkelig. Og når man tænker over, at videnskaben ikke viser, at skumrulning har nogen negative effekter på din træning og restitution, så gælder det, at "jo mere du gør det, desto bedre," siger Porcari.