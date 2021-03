Kvindelige surfer rider på bølgerne i Hainan

Hvordan blev du så tæt med de andre kvinder her?



Darci: Alle her ser meget ens på tingene. Vi er alle opdraget af havet, så vi er som søstre. Vi har alle den samme mor!



Xiaomi: Helt sikkert! De, som vælger at bo her, er alle inspireret af den samme type liv. Vi har lagt byens stress bag os.



Jingya: Da jeg kom her i starten, tænkte jeg, at jeg var nødt til at lære at surfe for at blive en del af gruppen.



Darci: Du tænker for meget. Selv da du ikke kunne surfe, var du stadig en del af gruppen.



Wan: Landsbyen er lille, så jeg lærte hurtigt de andre piger at kende. Når vi ikke surfer, solbader vi og lytter til musik sammen i løbet af dagen eller griller og får noget at drikke sammen om aftenen. Hvis vi ikke tager hjem under højtiderne, samles vi alle og fejrer, så der ikke er nogen, der føler sig alene uden deres familie.



Darci: Ja, vi er en familie. Under det kinesiske nytår tager alle en ret med hjemmefra, og så spiser vi et kæmpe måltid sammen.



You: Vi kan alle lide at surfe, så vi har altid noget at snakke om. Og hver dag når vi er færdige i havet, tager vi tilbage og får noget at drikke sammen.



Liu: Og hvis vi drikker for meget, hjælper vi hinanden med at komme hjem!