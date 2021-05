Kreative teenagere ændrer musikken og modelverdenen

Deba, hvordan har din rejse været med at fremme repræsentation som kvinde fra Mellemøsten i den kreative industri?



Deba: En af de største årsager til, at jeg på en måde begyndte at gøre alt, hvad jeg gjorde, er, at da jeg voksede op, så jeg ingen online, der var kurdiske eller mellemøstlige, som udførte den slags arbejde, jeg udførte. Og det var ikke kun mig, der var også mange af mine venner, som ikke så sig selv blive repræsenteret. Det var virkelig nedslående, fordi vi alle er unge piger, og de kvinder, som vi fik at vide, at vi skulle se op til, var alle blonde med blå øjne, den meget traditionelle vestlige ideologi om skønhed, og den findes ikke. Det er sådan et vanvittigt koncept. Det giver ingen mening.



Så vi er nødt til at bane vej for flere slags skønhed i vores branche. Og lige nu føler jeg, at vores branche bliver lidt mere forskelligartet, men kun på min side af tingene, der drejer sig om modelarbejde og på casting-siden. Det næste skridt nu er at se, hvad vi kan gøre i produktionen. Bag kulisserne er det stadig ekstremt hvidt. Vi kommer ikke til at bevæge os fremad, for det er fint at have en rollebesætning på 12 sorte modeller. Men hvad er pointen, når hele produktionen og teamet bag det er hvidt? Autentisk repræsentation kan ikke bare være performativ. Vi er nødt til at gøre det fair for absolut alle.



Hvordan har responsen været på dit arbejde med at ændre de forestillinger inden for jeres respektive industrier med musik og som model?



Tom: For mig har det været meget Marmite. Enten forstår folk det, ellers gør de bare ikke. Nogle mennesker kunne være sådan lidt, "Hvordan er denne musik? Tag mig tilbage. Hvordan er denne musik i dag?" Eller folk er meget: "Åh, dette er genialt. Det lyder som intet, der findes i forvejen". Okay, så det lyder som intet, der allerede er derude. Og nogle ser det som noget positivt, og andre ser det som noget negativt. Det hele afhænger bare af, hvordan deres hjerner fungerer. Det er et godt diskussionsemne, min musik. Jeg kan godt lide at høre folks tanker om det. For jeg lader altid folk selv bestemme, hvad min musik er for dem.



Deba: Det har været meget blandet. Jeg møder masser af mange unge piger, som siger: "Tusind tak". Jeg synes, det er smukt. Og for mig er det bogstaveligt talt den eneste grund til, at jeg prøver at lave nogle ændringer.



Tom: Ja, Deba er for vild. Hun plejede altid at sige til mig: "Da jeg var yngre, ville jeg ønske, at der var mere repræsentation af mig, eller piger med stort hår eller tykkere øjenbryn eller hvad som helst". Og så viser hun mig en kommentar eller besked fra en pige, der siger: "Jeg er altid blevet mobbet pga. mine buskede øjenbryn, og du fik mig til at føle, at jeg kan omfavne dem". Og det er utroligt. Deba har gjort det for nogen.



Deba: Hvis jeg bare kan gøre én mere pige komfortabel med den måde, hun ser ud, er det fantastisk for mig. Og ikke kun på grund af mit udseende, men min arv. Jeg blev kaldt en terrorist hver dag. Jeg plejede at blive kaldt en gorilla eller Chewbacca. Det gjorde ondt at blive kaldt disse forfærdelige, forfærdelige ting, bogstaveligt talt bare fordi jeg har et par ekstra hår på mine arme og lignende. Men jeg vil gerne begynde at se, piger komme ud på den anden side lidt stærkere.