Sådan kæmpede Jordin Canada og Jrue Holiday for retfærdighed under pandemien

Jrue: Da vi først kom dertil – og jeg har været i ligaen i 11 år, så jeg havde min frihed i samtlige 11, så at gå ind i denne boble i to måneder... det var underligt at føle sig begrænset. Men der var et endemål, som vi alle ønskede at nå. Vi skulle ikke ødelægge det, så vi blev vant til rytmen og disciplinen. Først troede jeg, det ville være forfærdeligt, men det var ikke så slemt.



Jordin: Det var noget, vi måtte vænne os til. Det var ligesom at være i udlandet at være isoleret i de første par uger. Vi måtte kun være på vores værelser og kunne ikke være i nærheden af vores egne holdkammerater undtagen til træning eller holdmøder. Vi kunne ikke hænge ud med andre hold. Men da tingene begyndte at ændre sig, blev det bedre. Til sidst løsnede de tøjlerne en smule, og vi kunne også hænge ud med andre holdkammerater og andre hold.



Det meste af tiden var vi bare på vores værelser og gjorde hvad som helst for at holde os beskæftigede. Som du sagde, blev vi trænet til at være i denne slags situationer. Men det var bestemt svært, meget mental træthed til tider, simpelthen fordi du er i en boble alene og ikke har nogen til at besøge dig og være omkring dig. Det hjalp mig med stærk holde rette fokus at huske mig selv på, at jeg var der for at spille bold. Så det var basketball og intet andet. Bortset fra at jeg så Netflix hele tiden og så film. Det var stort set det eneste, jeg kunne foretage mig.