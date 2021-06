Sådan kæmpede Jordin Canada og Jrue Holiday for retfærdighed under pandemien

I det øjeblik det blev besluttet, at begge ligaer skulle spille i bobler, blev basketball verdens største scene for social retfærdighed. Hvordan talte spillerne om det? Hvordan besluttede I, om I skulle knæle eller ej? Eller hvad I skulle have på jeres trøjer?

Jordin: Før vi besluttede, at vi faktisk skulle have en spillesæson, vidste vi, at vi først og fremmest måtte forpligte os til "Say Her Name"-kampagnen. Det var op til hvert hold at beslutte, om man ville knæle eller ej. Jeg ved, at vi for [Seattle Storm] ikke ønskede at være ude på banen, da nationalsangen blev spillet. Så hver gang nationalsangen blev spillet, gik vi tilbage til omklædningsrummet og gik ud igen lige inden kampstart. I løbet af sæsonen talte vi om, hvordan vi kunne hjælpe ved at bruge vores stemme til at få folk til at gå til stemmeurnen. Vi ønskede også, at folk skulle være opmærksomme på, hvad der foregik i landet, mens de kæmpede for en sort kvinde, der har været offer for politivold.



Jrue: Det er vigtigt at have samtaler mellem hold og spillere. Vi knælede, fordi vi følte, at det var et tegn på sammenhold. Begge hold besluttede at gøre det. Vi ønskede at være forenede i alt, hvad vi gjorde, og vi ville også gerne være der for de gutter, der stod og følte, at de ikke ønskede at knæle. Der var ingen vrede eller noget mod dem. Det handlede bare om at være forenet. Grunden til, at jeg kom tilbage for at spille, er, at sådanne situationer er større end basketball. Det handlede om alle de mennesker, som vi så falde for en anden mands hånd. På den måde kunne vi repræsentere det og holde samtalen i gang, fortælle folk, at vores kultur gør så meget for verden, og at det vil den fortsætte med at gøre.