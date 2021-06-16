Sådan kæmpede Jordin Canada og Jrue Holiday for retfærdighed under pandemien

One on One: Jordin Canada x Jrue Holiday
Atleter*
Basketballspilleren reflekterer over at leve i en eksperimentel boble og at slutte sig til bevægelsen for social retfærdighed.
"One On One" er en serie med ufiltrerede samtaler mellem Nikes elite-atleter.
Midt i coronapandemien bragte NBA og WNBA deres spillere til Florida i maj 2020 for at bo og spille basketball i en "boble" – en karantænezone, hvor de kunne fortsætte med at spille i relativ sikkerhed fra den voldsomme spredning af COVID-19. Det skete sådan, at de fleste af spillerne kom ind i boblen på et tidspunkt med intens uro og voldsomme protester om social retfærdighed i USA. Forfatter og redaktør Massaër Ndiaye talte med to LA-fødte spillere, Milwaukee Bucks' Jrue Holiday, en veteran gennem 11 år, der betragtes som en af
I voksede begge op i LA. Var I der under de nylige protester? Hvordan havde I det med byens reaktion på det tidspunkt?
Jrue: Jeg var stolt af byen og de mennesker, der kæmper for det, de tror på. Folk, der kæmper for vores kultur, for at være sorte. Jeg var ikke med til nogen af protesterne, fordi min kone var gravid, og der stadig er en pandemi i gang, men det var noget, jeg var splittet omkring. Jeg ville gerne gå med og også repræsentere og være en del af det. Bare det at kunne se folk stå op for noget, være stærke omkring noget, de tror på, er for mig en ære. Og jeg ville elske at gå med og protestere med dem.
Jordin: Jeg var faktisk med til en af protesterne i Hollywood. Det var i et af de værst mulige tidspunkter, hvor pandemien spredte sig i LA. Det var svært, fordi jeg ville være sikker og forsigtig, men på samme tid var jeg virkelig stolt over at se alle komme ud og vise deres støtte til ikke kun sorte mennesker, men også til landet. Vi er i en afgørende tid lige nu, og det var virkeligt specielt at se alle komme sammen for at protestere for noget, der er rigtig vigtigt for menneskerettigheder og for sortes liv. Så mange mennesker gik på gaden for at kræve forandring. Jeg er glad for, at jeg fik lov at opleve min første protest nogensinde; det var noget særligt.
"Jeg var ikke politisk aktiv eller socialt bevidst før. Jeg talte ikke rigtig om de hændelser, der skete. Efter dette år føler jeg, det er mit ansvar at gøre noget ved det og ikke blot læne mig tilbage og være stille".
Jrue Holiday
Dette år trådte i begge ind i NBA-boblen, hvilket var et stort eksperiment i, hvordan sport kunne blive spillet sikkert under pandemien. Hvordan hørte I først om det? Hvad var jeres oprindelige holdninger?
Jrue: Jeg var bestemt i tvivl om, om det kunne fungere. Ofte hører du folk forudsige, at der kommer til at ske noget, som så ikke sker alligevel. Så at være i stand til rent faktisk at gå ind boblen og være i komplet lockdown er lidt af en bedrift. Jeg følte mig sikker der. Vi blev testet hver dag; vi havde aktiviteter og sådan noget. Men for det meste var det en oplevelse, du var nødt til at gennemgå, og du var nødt til at stole på, at det ville fungere. Nogle gange er det svært, når du ikke har kontrol og lader det være op til andre. Jeg oplevede, at NBA gjorde et godt stykke arbejde.
Jordin: Vi havde mange bekymringer om sikkerhedsproblemer og protokoller og retningslinjer samt om, hvordan det skulle lykkes, selvom vi ikke engang vidste, hvad vi kunne forvente.
Hvordan omstillede I jer til at være helt afskåret fra resten af verden?
Jrue: Da vi først kom dertil – og jeg har været i ligaen i 11 år, så jeg havde min frihed i samtlige 11, så at gå ind i denne boble i to måneder... det var underligt at føle sig begrænset. Men der var et endemål, som vi alle ønskede at nå. Vi skulle ikke ødelægge det, så vi blev vant til rytmen og disciplinen. Først troede jeg, det ville være forfærdeligt, men det var ikke så slemt.
Jordin: Det var noget, vi måtte vænne os til. Det var ligesom at være i udlandet at være isoleret i de første par uger. Vi måtte kun være på vores værelser og kunne ikke være i nærheden af
Det meste af tiden var vi bare på vores værelser og gjorde hvad som helst for at holde os beskæftigede. Som du sagde, blev vi trænet til at være i denne slags situationer. Men det var bestemt svært, meget mental træthed til tider, simpelthen fordi du er i en boble alene og ikke har nogen til at besøge dig og være omkring dig. Det hjalp mig med stærk holde rette fokus at huske mig selv på, at jeg var der for at spille bold. Så det var basketball og intet andet. Bortset fra at jeg så Netflix hele tiden og så film. Det var stort set det eneste, jeg kunne foretage mig.
Var der noget særligt ved niveauet af konkurrence og intensiteten af spillet indeni boblen?
Jrue: Spillets kvalitet var der. Jeg tror, at hvert hold vidste, at de var der af en årsag: for at vinde. Forskellen er, at når du spiller hjemme, har du hjemmepublikummet, der normalt hjælper dig, når du har brug for et løft, eller de kan give dig energi, hvor det modsatte hold mærker larmen og truslen, uanset hvad den er. Det var et stille træningscenter. Jeg husker vores første kamp, vi spillede mod Jazz, og vi førte med 20 point. Ved slutningen af spillet med to minutter tilbage er det kun to point, der skiller holdene ad, men det ser ikke ud til det. Man kan mærke, at der ikke er noget publikum, for man kunne ikke mærke energien. Det var en ting, som jeg virkelig måtte vænne mig til. Når du er foran folk, selvom det er et modsat holds publikum, er det dit hold mod verden, og den fornemmelse havde man ikke rigtig. Det faktum, at vi ikke havde publikum, kom lidt bag på mig i starten.
Jordin: Jeg er enig; ikke at have et publikum var anderledes. Der var helt stille. Jeg husker vores første kamp mod New York – nogen skyder et frikast, og der var dødstille. Vi var vant til at have energi, og spændingen var dermed nødt til at komme fra holdet. Ved hver kamp vi spillede, skulle al energi komme fra os selv. Og konkurrenceniveauet var også meget højt, fordi du ikke havde nogen hjemmebanefordel. Alle kunne bare gå på banen og spille, som om vi spillede en træningskamp. Det var meget sjovt, meget konkurrencemindet. Hold slog andre hold uventet, fordi hjemmepublikummerne ikke var der. Det var rigtig sjovt.
"Man bør gøre alt, man overhovedet kan, for at sørge for, at fremtiden er et meget bedre sted for sorte personer".
Jordin Canada
I det øjeblik det blev besluttet, at begge ligaer skulle spille i bobler, blev basketball verdens største scene for social retfærdighed. Hvordan talte spillerne om det? Hvordan besluttede I, om I skulle knæle eller ej? Eller hvad I skulle have på jeres trøjer?
Jordin: Før vi besluttede, at vi faktisk skulle have en spillesæson, vidste vi, at vi først og fremmest måtte forpligte os til "Say Her Name"-kampagnen. Det var op til hvert hold at beslutte, om man ville knæle eller ej. Jeg ved, at vi for [Seattle Storm] ikke ønskede at være ude på banen, da nationalsangen blev spillet. Så hver gang nationalsangen blev spillet, gik vi tilbage til omklædningsrummet og gik ud igen lige inden kampstart. I løbet af sæsonen talte vi om, hvordan vi kunne hjælpe ved at bruge vores stemme til at få folk til at gå til stemmeurnen. Vi ønskede også, at folk skulle være opmærksomme på, hvad der foregik i landet, mens de kæmpede for en sort kvinde, der har været offer for politivold.
Jrue: Det er vigtigt at have samtaler mellem hold og spillere. Vi knælede, fordi vi følte, at det var et tegn på sammenhold. Begge hold besluttede at gøre det. Vi ønskede at være forenede i alt, hvad vi gjorde, og vi ville også gerne være der for de gutter, der stod og følte, at de ikke ønskede at knæle. Der var ingen vrede eller noget mod dem. Det handlede bare om at være forenet. Grunden til, at jeg kom tilbage for at spille, er, at sådanne situationer er større end basketball. Det handlede om alle de mennesker, som vi så falde for en anden mands hånd. På den måde kunne vi repræsentere det og holde samtalen i gang, fortælle folk, at vores kultur gør så meget for verden, og at det vil den fortsætte med at gøre.
Jrue, din mor [Toya Holiday, Arizona State Sun Devils] var en basketballstjerne. Din kone [Lauren Holiday, U.S. National Team] er en fremtidig hall-of-famer inden for fodbold. Hvad har de lært dig, som du tog med dig i boblen?
Jrue: Ærligt talt lærte de mig at være hård. Ligesom det, du lige talte om – vores oplevelser i boblen var helt forskellige. Det er det, jeg altid har lært, især fra min mor, der var en del af den første kvindeliga. Og for hende var mulighederne at tage til udlandet eller få en job som underviser, som hun besluttede sig for. Hun måtte tage store beslutninger og kæmpe for tingene. Det samme med min kone – i fodbold får kvinder ikke samme løn som mænd.
Min kone har nærmest ikke tabt overhovedet. Bortset fra 2011, hvor de fik en andenplads i World Cup. Hun har to olympiske guldmedaljer og en guldmedalje fra World Cup i 2015. Hun er en af de helt store spillere. Så det gør ondt, når kvinder ikke får den anerkendelse, de fortjener. Bare for dem i min familie såvel som min søster, der spillede med dig. Og folk, som siger, at talentet eller færdighederne er anderledes, har en forkert opfattelse. For det første spiller kvinder langt hårdere end mænd, og deres færdigheder er på øverste niveau. I træner meget hårdere end de fleste mænd, jeg kender, uden at ømme jer eller græde, og den måde, I spiller på, er hård. Det er noget, jeg oplever ved at se min kone, og noget, jeg lærte af min mor. Hvor seje og hårdføre kvinder kan være. De skulle altid kæmpe og bevise sig selv.
"Jeg ved, det hjælper at demonstrere, men jeg ville gerne gøre mere".
Jrue Holiday
Var du politisk aktiv eller socialt bevidst før i år?
Jordin: Jeg var ikke politisk aktiv eller socialt bevidst før. Jeg talte ikke rigtig om de hændelser, der skete. Efter dette år føler jeg, det er mit ansvar at gøre noget ved det og ikke blot læne mig tilbage og være stille.
Jrue: Jeg har sagt det et par gange, men du vænner dig til diskriminationen, og du har det sådan, at når du fortæller nogen om det, tror de måske, at det er "ulven kommer", eller at det ikke er så alvorligt, som det virkelig er. At være sort kan være skræmmende i enhver situation. At tale med politiet, gå ind i butikkerne, hvad det end er. Du opbygger bare en rustning. Men nu er det også mit ansvar at tale om det. Og hvis jeg ikke var komfortabel med det før, skal jeg være komfortabel med det nu, for det handler ikke kun om mig – det handler om mange flere. Det handler om de personer, der gjorde det før. Det handler om min 4-årige datter og min nyfødte søn. Det drejer sig om så mange mennesker.
Jrue, du har givet din NBA-løn, som du har modtaget i boblen, til at hjælpe med midler til social retfærdighed, som støtter Black Lives Matter-bevægelsen i LA, Indianapolis og New Orleans. Hvad ansporede din beslutning?
Jrue: Helt ærligt, så kæmpede jeg med at gå ind i boblen. Alt, hvad der foregik socialt i vores verden, smuldrede, og det føltes, som om jeg ikke gjorde nok. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg vidste ikke, hvordan jeg kunne hjælpe. Jeg ved, at protester hjælper, men jeg ville gøre mere. Og jeg sad bare i sengen med min kone, mens vi snakkede frem og tilbage. Jeg tænkte på de ting, vi kunne gøre. Og min kone foreslog, at vi donerede resten af
Var det en enten/eller-beslutning for dig?
Jrue: Jeg følte, der måtte være en årsag til, at jeg skulle forlade min kone, som var fem måneder henne i sin graviditet, for at gå ind i en boble i tre måneder. Jeg følte, det var ligesom at efterlade dem på en ø. Vores verdener faldt sammen om os, og jeg var nødt til at gøre noget for at få den rette motivation og for at hjælpe de mennesker, som er vores folk, og som virkelig havde brug for hjælp på det tidspunkt.
Der meget pres på unge sorte mennesker nu – særligt unge sorte atleter – for at de skal ytre sig. Mener du, at du har en pligt til at tale om problemer omkring social retfærdighed?
Jrue: Noget af det handler bare om at dele dine oplevelser med andre og være i stand til at danne forbindelse med en oplevelse. Jeg mener, at det er en stor del af de sociale medier i dag. Uanset om det er social uretfærdighed eller mental sundhed, ved du nogle gange ikke, hvornår en NBA-spiller eller en WNBA-spiller gennemgår noget, fordi vi er så låst inde i vores sæson. Men vi er mennesker, ligesom de er; vi kæmper med ting, ligesom de gør. Jeg har lyst til at tale ud og være i stand til at nå ud til andre mennesker, fordi vi har de samme problemer, som de har, og det bringer os tættere sammen.
Jordin: Jeg kan se, hvordan min generation er meget opmærksom på, hvad der foregår, og ønsker at være fortalere for social retfærdighed. Og jeg har indset, at jeg som atlet gennemgår de samme problemer. Jeg er også et menneske. Jeg har følelser, jeg gennemgår også mange ting, men det er bare fantastisk at se, at folk støtter os og støtter andre atleter. For det handler ikke kun om os, det handler om fremtiden. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at fremtiden er et meget bedre sted for sorte mennesker.
På hvilken måde mener du, at basketball kan ændre sig for bedre at afspejle spilleres politiske overbevisninger eller forpligtelser omkring social retfærdighed?
Jrue: Jeg ved, at NBA og WNBA gav de deres spillere mere kontrol over, hvad de ønskede, at ligaen skulle udstråle. Det er en ting, jeg godt kunne tænke mig fortsatte. Jeg tror, vi vil fortsætte med at være innovative på den måde. Jeg ved, at det er mere og mere en lige for spillerne. Jeg mener, at det er fantastisk, at ligaen støtter os, når vi udtaler os.
Jordin: Jeg tror, det handler om fortsat at bruge vores stemme og fortsætte med at finde måder at give ressourcer til folk, der ikke har de ressourcer, som de normalt ville have. Vi kæmper for noget større end os og har brug for at have ligaen i ryggen.
Tekst: Massaër Ndiaye
Illustration: Richard Chance
Skrevet: Oktober 2020