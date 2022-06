Et interview med Madison Keys og Sloane Stephens 

Sloane: Jeg spillede tennis i en klub, da jeg voksede op, og min første oplevelse var fantastisk. Jeg havde den bedste træner, og han var så morsom. Jeg siger altid, at min første oplevelse er årsagen til, at jeg stadig spiller tennis. Jeg havde det virkelig godt, og jeg ville gerne opleve det igen. Jeg tænkte, "Hold da op. Jeg vil virkelig gerne se Francisco. Han var så sjov. Jeg havde det så fantastisk. Jeg vil hen og se mine venner". Jeg synes, at når et barn oplever et eller andet for første gang, så vender det på en måde altid tilbage til det. Hvis du spiller tennis for første gang, og din træner er led, og det ikke er sjovt, så samler du nok aldrig ketsjeren op igen.



Tennis har givet mig så meget i mit liv. Jeg har været i stand til at rejse og møde mennesker og gøre så mange fantastiske ting, så jeg ville gerne give den samme mulighed tilbage til børn, som ellers aldrig overhovedet ville overveje at spille tennis. Tennis er tydeligvis ikke en sport med bred appel, så at være i stand til at lægge en ketsjer i hænderne på børn, som normalt aldrig ville [eje én] ... det var en stor grund til, at jeg startede min fond. Jeg ville gerne være i stand til at få børn, der ligner mig og ser op til mig, til at kunne føle, at de kan spille tennis. Selvom man ikke er professionel, og man spiller på sit gymnasiehold, så er tennis en sport for livet. Når man besøger klubber for ældre, ser man folk på 85 og 90 år, der spiller. Det er så fantastisk, fordi det er en sport for livet, og den kan give dig så meget. Jeg ville bare give noget tilbage til en anden generation og til en endnu bredere gruppe af børn, der normalt aldrig nogensinde ville overveje at spille tennis.



Madison: Jeg startede [min fond], fordi jeg først havde arbejdet med en [anden] fond tidligere, der hed Fearlessly Girl. Og den havde et stort fokus på at fremme selvtillid og lederskabskvaliteter hos piger på mellemtrinnet og i gymnasiet. Jeg besøgte et par skoler, mødte pigerne og snakkede med dem, og det elskede jeg. Jeg ville gerne udfolde det lidt mere og ikke kun fokusere på piger på mellemtrinnet og i gymnasiet, for der var så mange kvinder på min alder og derover, der arbejdede, som sagde, "Okay, alle dine budskaber er gode, men vi vil også gerne høre dem, og vi har også brug for dem". Jeg ville også gerne gøre det rigtig tilgængeligt for andre atleter, som gerne ville være en del af en fond, fordi det er sådan en omfattende proces at starte en fond. Jeg ville gerne skabe noget, som flere personer kunne være en del af, og vi kunne udvide det, vi prøvede at gøre. Jeg kan godt lide idéen om Kindness Wins, fordi det er en ret bred idé, og man kan give noget tilbage på mange forskellige måder. Det var den bedste måde, jeg kunne hjælpe verden lidt på.