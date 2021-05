De to tvillingebrødre, ClearBear og Haatepah, der er en del af den oprindelige befolkning, fortæller om deres forhold til naturen

Det ser ud til, at jeres bånd er mere end bare at være brødre eller tvillinger, men virkelig er en forbindelse, der kommer af at opdage jeres rødder og identitet sammen – og også fra de udfordringer, der kom før det. Hvordan var den rejse for jer begge?



ClearBear: Vi var så små [da vi blev adopteret], så vi lærte ikke rigtig noget om vores kultur, fordi vi bare var små babyer. Først var jeg bange for, hvem jeg var, ikke på grund af min families historie, men bare fordi jeg ikke vidste, hvad den var. Jeg var så uvidende om, hvem jeg var.



[Vores adoptivforældre fortalte os], "Ja, du er indfødt". Det er meget vagt. Der er så mange forskellige kulturer og sprog og stammer over hele kontinentet. At sige, at du er indfødt amerikaner, indsnævrer det ikke rigtig.



Men ved at vide den lille smule kunne vi lære om vores historie. Vi har altid bare været meget fascinerede af historien omkring indfødte og migrationer, så vi var faktisk i stand til at sætte to og to sammen mange gange.



Haatepah: Vi havde en ide om, at vi var indfødte amerikanere eller First Nations, da vi var 8 eller 9 år. Vi vidste bare ikke hvilke stammer.



Så vi startede en klub for indfødte amerikanere, da vi gik i high-school. Vi samlede alle elever, der var indfødte amerikanere, og vi forsøgte at lave begivenheder for at lære om vores kultur. Da vi ikke kendte vores stamme, opsugede vi bare viden fra alle stammer fra hele Amerika: Nord-, Mellem- og Sydamerika. Vi havde undersøgt alt fra Alaska til spidsen af Chile og Argentina, og vi blev bare virkelig besatte af det.



ClearBear: Ja, det gjorde vi.



Haatepah: Så vi lærte om så mange som muligt, og da vi så havde fundet vores biologiske familie, stillede vi spørgsmål og var i stand til at finde ud af, hvilke stammer vi kommer fra.



Hvordan var det øjeblik, da I endelig opdagede jeres identiteter som indfødte mænd og kunne sige: "Det er her, vi kommer fra, de her er vores folk"?



ClearBear: For at være ærlig, var jeg bare ... Kender du det, når du lytter til en virkelig god sang, der giver dig kuldegysninger, fordi den bare er så fantastisk? Sådan havde jeg det. Hold da op. Det er så fantastisk. Wow. Sikke et fascinerende folk, jeg kommer fra.