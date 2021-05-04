De to tvillingebrødre, ClearBear og Haatepah, der er en del af den oprindelige befolkning, fortæller om deres forhold til naturen

Mange flere mennesker bruger denne tid til at gå udenfor og værdsætte naturen mere, hvilket er et iboende aspekt af jeres oprindelige kultur. Kan I tale lidt mere om, hvordan I ser folk, der er forbundet på denne måde?



ClearBear: Mange af os bliver skøre af at sidde indenfor hele tiden, så vi kigger på en måde efter en udvej. Vi sætter tempoet ned. Du kan gå udenfor og forbinde dig med naturen, Jorden, dine forfædre og tænke på Hvem var her før? eller Wow, det er smukt. Jeg kan ikke forstå, at jeg aldrig tog mig tid til at kigge på det før.



Der kan være en masse angst ved at udføre denne type arbejde, aktivisme, og det er meget stressende. Den bedste naturlige lindring af stress, i det mindste for mig, er naturen, uden tvivl. Jeg ved, det kan være en kliché at sige, men det er det virkelig. Du tager ud i naturen, går en tur, og får det bedre.



Synes I, at I begge er endnu mere forbundet med hinanden og jorden lige nu?



ClearBear: Jeg har for nylig fået en autocamper, så jeg udforsker dette, selvfølgelig holder jeg en sikker afstand fra andre mennesker, så det er sikkert. Jeg har bare kørt fra sted til sted og værdsat naturen. Det her samfund kører med 100 km i timen. Jeg synes, at i det mindste en af fordelene ved denne karantæne bør være at tage sig tid, tage et øjeblik til at trække vejret, fordi vi ikke altid får den chance for at trække vejret og bare være i øjeblikket.



I arbejder også sammen om musik. Hvordan er det som brødre også at dele den passion og det partnerskab?



Haatepah: Når du er sammen med nogen, som du ikke er virkelig tæt med, eller du ikke er dybt forbundet med, så er der altid en tanke bagest i hovedet, Åh, jeg vil ikke gøre mig selv til grin. Når du er sammen med din bror, har I set hinanden lave fejl og være fjollede hele tiden, så ...



ClearBear: ... Der er ikke det pres.



Haatepah: Præcis. Og jeg tror, at mange af os kreative, vi arbejder bedst, når vi ikke er under det pres.



ClearBear: Når vi laver et nummer og skaber en stemning eller følelse, så ved han præcis, hvilken følelse jeg prøver at formidle, når jeg synger. Og når han synger, så ved jeg også, hvad jeg skal gøre. På en måde som er Åh, jeg ved, hvad du tænker. Jeg ved, hvad du føler.



Haatepah: Ja, vi supplerer hinanden godt. Bedre end de fleste.