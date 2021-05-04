De to tvillingebrødre, ClearBear og Haatepah, der er en del af den oprindelige befolkning, fortæller om deres forhold til naturen

ClearBears vil have os til at omfavne naturen
Kultur
Respekt for miljøet er en del af ClearBear-brødrenes kultur, og de siger, det er noget, vi alle kan fremelske.
Vær sammen: Vi holder afstand til hinanden, men vi er ikke alene. Vi har snakket med vores hold fra Holiday 2020 LookBook om, hvad samvær betyder lige nu.
Vær sammen: Vi holder afstand til hinanden, men vi er ikke alene. Vi har snakket med vores hold fra Holiday 2020 LookBook om, hvad samvær betyder lige nu.
For tvillingebrødrene, ClearBear and Haatepah, er der intet, der skaber mere sammenhold mellem folk end deres forhold til miljøet og naturen.
"Vi er lavet af de samme væsker, metaller og mineraler, der udgør alt på Jorden og i universet", siger ClearBear, 22 år. "Vi har det i vores eget blod, i dem vi er, og det må vi ikke glemme".
ClearBear grundlagde sammen med sin partner, Cualia, "Indigenous Alliance Movement", som er et voksende fællesskab, der hjælper andre med at skabe forbindelse til deres indfødte rødder. Det er en rejse, som brødrene selv delte sammen, da de blev adopteret som små drenge og senere opdagede deres egne indfødte rødder og stammetilknytning til Kumeyaay, Pai Pai og Chichimeca-Guamare. Nu ser de begge deres identitet som indfødte mænd, som en måde at hjælpe med at gennemføre forandring og skabe opmærksomhed omkring problemer, som både deres folk og miljøet står overfor – ifølge dem hænger de ting sammen og påvirker hinanden.
"Vores måder at gøre ting på som oprindelige folk går hånd i hånd med denne jord, fordi vi er jorden", siger Haatepah. "Alle er vi jorden".
Brødrene, der bor i Californien og arbejder sammen om musik ved siden af deres aktivistiske bestræbelser, snakkede med os omkring, hvordan de forbliver tætte på trods af afstanden, og hvordan alle kan skabe dybere forbindelse med naturen lige nu.
Det ser ud til, at jeres bånd er mere end bare at være brødre eller tvillinger, men virkelig er en forbindelse, der kommer af at opdage jeres rødder og identitet sammen – og også fra de udfordringer, der kom før det. Hvordan var den rejse for jer begge?
ClearBear: Vi var så små [da vi blev adopteret], så vi lærte ikke rigtig noget om vores kultur, fordi vi bare var små babyer. Først var jeg bange for, hvem jeg var, ikke på grund af min families historie, men bare fordi jeg ikke vidste, hvad den var. Jeg var så uvidende om, hvem jeg var.
[Vores adoptivforældre fortalte os], "Ja, du er indfødt". Det er meget vagt. Der er så mange forskellige kulturer og sprog og stammer over hele kontinentet. At sige, at du er indfødt amerikaner, indsnævrer det ikke rigtig.
Men ved at vide den lille smule kunne vi lære om vores historie. Vi har altid bare været meget fascinerede af historien omkring indfødte og migrationer, så vi var faktisk i stand til at sætte to og to sammen mange gange.
Haatepah: Vi havde en ide om, at vi var indfødte amerikanere eller First Nations, da vi var 8 eller 9 år. Vi vidste bare ikke hvilke stammer.
Så vi startede en klub for indfødte amerikanere, da vi gik i high-school. Vi samlede alle elever, der var indfødte amerikanere, og vi forsøgte at lave begivenheder for at lære om vores kultur. Da vi ikke kendte vores stamme, opsugede vi bare viden fra alle stammer fra hele Amerika: Nord-, Mellem- og Sydamerika. Vi havde undersøgt alt fra Alaska til spidsen af Chile og Argentina, og vi blev bare virkelig besatte af det.
ClearBear: Ja, det gjorde vi.
Haatepah: Så vi lærte om så mange som muligt, og da vi så havde fundet vores biologiske familie, stillede vi spørgsmål og var i stand til at finde ud af, hvilke stammer vi kommer fra.
Hvordan var det øjeblik, da I endelig opdagede jeres identiteter som indfødte mænd og kunne sige: "Det er her, vi kommer fra, de her er vores folk"?
ClearBear: For at være ærlig, var jeg bare ... Kender du det, når du lytter til en virkelig god sang, der giver dig kuldegysninger, fordi den bare er så fantastisk? Sådan havde jeg det. Hold da op. Det er så fantastisk. Wow. Sikke et fascinerende folk, jeg kommer fra.
"Hvis jeg må sige det på en meget direkte måde, så er vi "originale" miljøforkæmpere. Vi har altid vidst, hvordan man skulle arbejde med jorden".
Haatepah
I er begge aktive i forhold til at øge bevidstheden, ikke kun om indfødte folks rettigheder, men også om klimaforandringer og andre miljøspørgsmål. Hvordan går dette hånd i hånd med, at I fandt jeres rødder?
Haatepah: Hvis jeg må sige det på en meget direkte måde, så er vi "originale" miljøforkæmpere. Vi har altid vidst, hvordan man skulle arbejde med jorden i stedet for imod den i en afbalanceret ligevægt. Så det miljømæssige aspekt af dette – grundlæggende set at genvinde sin oprindelighed – går 100% hånd i hånd.
ClearBear: Fra et vestligt synspunkt fokuserer vi mere på domesticering af jorden og kontrol af jorden frem for at arbejde med den. Det menneskelige ego overskygger alt, når det kommer til jorden og ressourcer. Alt andet ofres udover vores ønsker og behov.
Meget af det vores forfædre prædikede og deres måde at leve på kaldes for semi-kultivering: At arbejde hånd i hånd med jorden. Vi arbejdede med jorden på en måde, så den kunne blomstre, vi kunne nære den, og den kunne nære os.
Det, der er vildt med alle disse forskellige kulturer, alle disse forskellige sprog, alle disse forskellige måder at tænke på, er, alle indfødte kulturer har en ting til fælles: en grundlæggende viden om, at du skal være i ét med naturen, og det du gør ved den, det gør den ved dig.
"Det er ikke dit ansvar at følge med verdens tempo. Tag dig tid til at hvile".
ClearBear
Mange flere mennesker bruger denne tid til at gå udenfor og værdsætte naturen mere, hvilket er et iboende aspekt af jeres oprindelige kultur. Kan I tale lidt mere om, hvordan I ser folk, der er forbundet på denne måde?
ClearBear: Mange af os bliver skøre af at sidde indenfor hele tiden, så vi kigger på en måde efter en udvej. Vi sætter tempoet ned. Du kan gå udenfor og forbinde dig med naturen, Jorden, dine forfædre og tænke på Hvem var her før? eller Wow, det er smukt. Jeg kan ikke forstå, at jeg aldrig tog mig tid til at kigge på det før.
Der kan være en masse angst ved at udføre denne type arbejde, aktivisme, og det er meget stressende. Den bedste naturlige lindring af stress, i det mindste for mig, er naturen, uden tvivl. Jeg ved, det kan være en kliché at sige, men det er det virkelig. Du tager ud i naturen, går en tur, og får det bedre.
Synes I, at I begge er endnu mere forbundet med hinanden og jorden lige nu?
ClearBear: Jeg har for nylig fået en autocamper, så jeg udforsker dette, selvfølgelig holder jeg en sikker afstand fra andre mennesker, så det er sikkert. Jeg har bare kørt fra sted til sted og værdsat naturen. Det her samfund kører med 100 km i timen. Jeg synes, at i det mindste en af fordelene ved denne karantæne bør være at tage sig tid, tage et øjeblik til at trække vejret, fordi vi ikke altid får den chance for at trække vejret og bare være i øjeblikket.
I arbejder også sammen om musik. Hvordan er det som brødre også at dele den passion og det partnerskab?
Haatepah: Når du er sammen med nogen, som du ikke er virkelig tæt med, eller du ikke er dybt forbundet med, så er der altid en tanke bagest i hovedet, Åh, jeg vil ikke gøre mig selv til grin. Når du er sammen med din bror, har I set hinanden lave fejl og være fjollede hele tiden, så ...
ClearBear: ... Der er ikke det pres.
Haatepah: Præcis. Og jeg tror, at mange af os kreative, vi arbejder bedst, når vi ikke er under det pres.
ClearBear: Når vi laver et nummer og skaber en stemning eller følelse, så ved han præcis, hvilken følelse jeg prøver at formidle, når jeg synger. Og når han synger, så ved jeg også, hvad jeg skal gøre. På en måde som er Åh, jeg ved, hvad du tænker. Jeg ved, hvad du føler.
Haatepah: Ja, vi supplerer hinanden godt. Bedre end de fleste.
"Vi er lavet af de samme væsker, metaller og mineraler, der udgør alt på Jorden og i universet, og det må vi ikke glemme".
ClearBear
Hvordan spiller ideen om kollektiv styrke ind på jeres arbejde, hvad enten det er at øge bevidstheden om oprindelige folks rettigheder eller miljømæssige sager?
ClearBear: En masse mennesker, der går ind i aktivisme, ved måske ikke så meget, men der ligger noget ubevidst bag ved det som Jeg vil være superaktivist, jeg vil være den næste store person. Og du kan virkelig ikke få noget gjort på den måde. Du er nødt til at være ydmyg, og du må arbejde sammen med andre, ellers vil du ikke kunne skabe en forandring. Du kan ikke skabe en samfundsmæssig forandring alene. Du må arbejde sammen med andre, og du må lytte til de ældre. Du må lytte til dem, der har gjort det i lang tid, ellers spilder du din tid.
Haatepah: [Vores stamme] ville have tatoveringer som påmindelser om at sige "samfund over dig selv". Kvinder ville få en, der hedder 111-tatoveringen, 1-1-1. Tre linjer, der går ned ad hagen. Og denne tatovering betyder: Jeg værdsætter mit samfund, mit folk, de mennesker, der støtter mig, de mennesker, der har vist mig vejen og vejledt mig gennem hele mit liv, og jeg vil dø for dem, og jeg vil støtte dem på enhver måde, jeg kan. Du skal gøre dig fortjent til at bære den tatovering. Fællesskabet før dig selv.
ClearBear: Og i mange forskellige indfødte kulturer blev selvcentrering set som en sygdom i sindet, og som et karaktertræk, der kunne føre til grådighed og ødelægge hele fællesskabet med ego.
Til slut, er der noget, I vil tage med jer videre som en del af jeres videre liv fra denne tid og dette øjeblik med pause og tid til at reflektere?
Haatepah: Jeg ville sige, at det ville være bare at prøve at være tålmodig med sig selv. Vi er kun én person, kun et menneske, og vi skal tage os tiden til at trække vejret. Selvreflektere og, jeg siger det lige ud, ære Jorden. Ære Jorden, ære vores fælles Moder, fordi det er den, der har holdt os alle i live, uanset baggrund, i hundrede og tusinder af år.
ClearBear: Og bare for at slutte med noget: Det er ikke dit ansvar at følge med verdens tempo. Tag dig tid til at hvile – hvile er vigtigt – kom tilbage til din sundhed, respektér dig selv, så kan du få respekt fra andre.
Skrevet: Juli 2020