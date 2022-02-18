In Good Company: Hjemme er der, hvor banen er

Sebit: Det fjerner al støjen udefra. Der er ikke andet, der betyder noget, når vi er sammen. For basketball er den slags sport, hvor man har brug for sammenhængskraft; alle skal være enige for at lykkes. Vi diskuterer med hinanden, men kommer videre til næste kamp. Du ved, teamwork. Alle de ting gør bare venskabet lidt stærkere.



Ngor: Jeg kan mærke kærligheden. Jeg kan mærke, du ved, en god energi. Jeg kan mærke den store støtte ved at være en del af denne gruppe, fordi vi virkelig bakker hinanden op, uanset hvor vi er.



Chuatwech: Det er som familie. Har du problemer? Du kan fortælle alle i gruppen om det. Under kampe går man selvfølgelig til den, og man vil ikke tabe. Men basketball er en holdsport, og man er nødt til at se stort på sine forskelle. Derigennem arbejder vi på problemløsning, fordi vi diskuterer, hvad vi skal gøre.