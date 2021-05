In Good Company: Hjemme er der, hvor banen er

Det er tilbage på banen, og spillet bliver intenst. Deres stemmer lyder over banen, lige så hurtige som deres afleveringer.



"Han vil ikke skyde!"



"Prøv at score, brormand!"



"Yo, hvordan er det at være så lille?"



"Kom nu, vis os, hvordan det skal gøres!"



Spillere på banerne ved siden af stopper deres egne kampe og samles for at se crewets professionelle spil tæt på. Tilskuernes beundring for deres evner er bevis på, at disse mænd er blevet lokale helte gennem basketball.



Serien af 11-point-kampe slutter 4-3 med Sebits hold som vindere. Som kampens MVP bruger Sebit et par minutter på at give råd til nogle børn, som har set dem spille.



Så tager holdet på stranden for at køle ned i den berømte Fremantle-brise, der lokalt er kendt som Freo Doctor, da den klare havluft giver lindring for den australske sommervarme. Freo Doctor omslutter dem, mens de ligger på sandet, de løber ud i bølgerne, jager hinanden, skubber til hinanden og falder grinende.