In Good Company: Fjender i ringen, venner på sidelinjen

Gong Jin: Den mandlige måde at kæmpe på er mere fokuseret på styrke og sejhed. For kvinder handler det mere om teknik, nøjagtighed og den rigtige strategi. I en gruppe med en flok drenge føler jeg, at jeg skal bevise noget. Jeg ville træne med andre kvinder, men der var ikke noget sted for os at øve på det tidspunkt. Sådan startede det.

Han Beiying: Du ser ikke mange kvindelige boksecentre i Kina, og faktisk tror jeg, vi var de eneste, da vi startede. Det giver os et sikkert sted at træne, hvor vi ikke behøver at bekymre os om, at slagene er for hårde.

Zhong Zheng: Jeg nyder det private ved at træne med små hold med mine nære venner samt det høje niveau af coaching med kvinder, der forstår, hvordan du har det.