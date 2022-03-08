In Good Company: Fjender i ringen, venner på sidelinjen

Fjender i ringen, venner ude af ringen
Fællesskab
Bokserne i dette træningscenter kun for kvinder i Shanghai finder fællesskab i at bryde kønsnormer og finde deres indre styrke.
"In Good Company" er en serie om idrætshold og -klubber, der udfordrer og udvikler sportens verden.
I en beskeden bokseklub i Shanghai snører en gruppe kvinder – lærere, ledere, hjemmegående mødre og alt derimellem – deres støvler og knytter deres hænder. Håndvægte i skrigende pink og prangende handsker ligger i receptionen. Lyden af handsker, der rammer puder, synkroniseres med elektroniske beats med høj energi og volumen. Latteren giver genklang i Princess Women's Boxing Club, når medlemmer af klubben fortæller vittigheder, inden de træder ind i ringen.
Bokseklubben er vært for et fællesskab af kvindelige kæmpere, der kommer for træningen, men ender med at blive for kammeratskabet. Selvom du måske ikke betragter boksning som en holdsport, viser dette sted og disse kvinder, at det helt sikkert er det. Sammen træner de for at øge selvtilliden, opbygge fysisk og mental styrke og give enhver med nej-hatten på en venstre jab og en godnat-højre.
Jin Yang øver sig på skyggeboksning.
Klubben fik sin begyndelse i et lejet dansestudie i 2010. Princess Women's Boxing Club blev organiseret af Gong Jin, der oprindeligt blot ønskede at finde plads til en håndfuld af sine veninder at bokse i. Det er nu en komplet klub med to lokationer i Shanghai, et dusin trænere og hundredvis af medlemmer.
Ved at mødes flere gange om ugen i hold på 10 til 15 personer har kvinderne knyttet bånd, der går ud over boksning. "Vi er som en familie", siger Gong Jin, der først tog handskerne på i en alder af 12 år, opmuntret af sin far, der boksede i sin ungdom. Seks år senere begyndte hun at kæmpe professionelt, og nu, som 32-årig, går hun stadig til den.
Zou Qiang, He Yue og Li Chaoqiong ser på deres holdkammerater i ringen.
Fra venstre: Zou Qiang, He Yue, Li Chaoqiong, Sang Ying og Wang Lei ser på deres holdkammerater i ringen.
Blandt hendes modstandere er Han Beiying, der for nylig skiftede fra elev til deltidstræner, og Zhong Zheng, der har trænet i klubben to gange om ugen i over fire år. Sammen med de erfarne Princess-veteraner Ge Fangxin og Du Jingjing diskuterer de, hvordan unge kinesiske kvinder trodser gamle idealer for at definere nye.
Vi taler om at knytte bånd ved at kæmpe, om KO'er og om at fylde brændstof på.
Så ingen drenge er velkomne hos Princess. Hvorfor er det vigtigt at have en bokseklub kun for kvinder?
Gong Jin: Den mandlige måde at kæmpe på er mere fokuseret på styrke og sejhed. For kvinder handler det mere om teknik, nøjagtighed og den rigtige strategi. I en gruppe med en flok drenge føler jeg, at jeg skal bevise noget. Jeg ville træne med andre kvinder, men der var ikke noget sted for os at øve på det tidspunkt. Sådan startede det.
Han Beiying: Du ser ikke mange kvindelige boksecentre i Kina, og faktisk tror jeg, vi var de eneste, da vi startede. Det giver os et sikkert sted at træne, hvor vi ikke behøver at bekymre os om, at slagene er for hårde.
Zhong Zheng: Jeg nyder det private ved at træne med små hold med mine nære venner samt det høje niveau af coaching med kvinder, der forstår, hvordan du har det.
Hvorfor pink over det hele?
Gong Jin: [Griner] Jeg ved, at ikke alle piger kan lide pink. Det er bare min personlige favorit. Det betyder ikke, at et træningscenter, der kun er for kvinder, skal være pink.
Hvordan er det at være en del af dette fællesskab?
Gong Jin: Vi støtter virkelig hinanden. Når vores holdkammerater kæmper, råber vi deres navne og jubler "Pǔ lín jiāyóu." ["Pǔ lín" er de to første tegn i træningscenterets kinesiske navn, som er den første del af translitterationen af "Princess". "Jiāyóu" oversættes til "fyld brændstof på" i den opmuntrende "gå efter det"- eller "kom igen"-forståelse af sætningen]. Hele træningscenteret er normalt fyldt med vores høje jubelstemmer.
Chang Yiting betragter en sparringssession.
Hvad har boksning i denne klub lært dig?
Han Beiying: Det har lært mig teamwork og tolerance. Selvom du er alene i ringen, har du en træner, og du har partnere, der træner med dig. Det er virkelig en holdsport. Jeg mener, det er virkelig skræmmende, når du ser et slag komme mod dit ansigt, men med øvelse og teamwork lærer du at lave et perfekt slag.
Gong Jin: Det har lært mig at være modig og gjort mig uafhængig. Boksning handler ikke om at indlede kampen, men om at kunne stå op for dig selv.
Zhong Zheng: Da jeg først kæmpede, var jeg nervøs og var kun interesseret i at vinde. Men som tiden gik, lærte jeg, at [boksning] handler mere om at vise respekt for min rival ved at anvende alle de færdigheder, jeg har lært fra træning og mine holdkammerater, og gøre mit bedste.
Gong Jins corgi, Wukong, leder en holdsamling efter timen.
Hvordan overføres de bånd, som er formet i træningscenteret, til livet uden for ringen?
Gong Jin: Vi er blevet nære venner. Vi snakker, når vi gør os klar, og går ofte ud og spiser sammen efter træning. Mange af os har kendt hinanden i lang tid, så vi har knyttet virkelig tætte bånd.
Han Beiying: I ringen slår vi som fjender, men når vi er uden for ringen, er vi mere end bare træningspartnere. Vi brokker os over vores chefer og vores kolleger i WeChat-grupper. Boksning giver os en ventil til at lukke stress ud, som vi alle deler. Og når du har problemer, hvad enten det er på arbejde eller i dit privatliv, har du dette utrolige, støttende netværk, der er der for dig.
Fra venstre: Xu Jie, He Yue, Zhong Zheng, Wang Lei, Zou Qiang
Hvordan ændrer boksning kvindeopfattelsen i Kina?
Ge Fangxin: Da jeg først startede [for seks år siden], var der ikke mange kvinder, der var villige til at prøve boksning. Men som tiden går, kommer flere til og bliver hængende. Det er rørende at se flere kvinder lære om deres egen styrke gennem boksning.
Du Jingjing: Flere mennesker begynder at acceptere boksning som en kvindesport frem for bare at forbinde den med vold. Vi står ved skønheden i vores styrke.
Efter træning smider Gong Jin handskerne og ruller båndene omkring knoerne af. Hendes corgi, Wukong, kommer forbi, og hun trækker ham op på knæet, før hun vender ham på ryggen for at ae ham på maven. De andre piger stiller sig omkring og griner. Det er de samme kvinder, der kom ind i boksestudiet bare et par timer tidligere. Men du kan se på den måde, de nu bærer sig på, at noget har ændret sig. Gennem en række runder har de fået forbindelse til denne styrke, som Du Jingjing talte om. Nu er de klar til at klare alt, hvad der kommer deres vej. En stor kamp, et bestyrelsesmøde, en dårlig dag: venstre jab, højre punch – knockout.
Tekst: Crystal Wilde
Fotos: Luo Yang
Skrevet: September 2020