In Good Company: Fjender i ringen, venner på sidelinjen

Hvad har boksning i denne klub lært dig?

Han Beiying: Det har lært mig teamwork og tolerance. Selvom du er alene i ringen, har du en træner, og du har partnere, der træner med dig. Det er virkelig en holdsport. Jeg mener, det er virkelig skræmmende, når du ser et slag komme mod dit ansigt, men med øvelse og teamwork lærer du at lave et perfekt slag.



Gong Jin: Det har lært mig at være modig og gjort mig uafhængig. Boksning handler ikke om at indlede kampen, men om at kunne stå op for dig selv.



Zhong Zheng: Da jeg først kæmpede, var jeg nervøs og var kun interesseret i at vinde. Men som tiden gik, lærte jeg, at [boksning] handler mere om at vise respekt for min rival ved at anvende alle de færdigheder, jeg har lært fra træning og mine holdkammerater, og gøre mit bedste.