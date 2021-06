På en lille lukket sidevej til Harlems West 135th Street hilser en flok selverklærede "veteraner" iført masker og matchende røde sweatsuits hinanden med albuehilsen i stedet for kram. For første gang i flere måneder mødes de foran Hansborough Recreation Center – som de blot kalder "The Bathhouse". Inde i den flotte svømmehal med mosaikfliserne har disse kvinder og mænd øvet sig på deres svømmetag og på at træde vande med balletagtig elegance som Harlem Honeys & Bears, et synkronsvømmehold for seniorer, der har skabt røre siden 1979. Holdets navn er ifølge holdmedlemmet Rasheedah Ali inspireret af slut-70'ernes slang. "Der var mænd og kvinder. Kvinderne er "honeys" og bjørne elsker honning! Så de kaldte sig Harlem Honeys & Bears", forklarer hun om det oprindelige hold.



Nogle medlemmer af holdet har svømmet hele livet til trods for raceopdelte svømmehaller, mens andre først overvandt deres vandskræk, da de var et godt stykke over 60. Sammen har de vundet priser, knækket kroniske sygdomme, dannet venskaber og, måske vigtigst af alt, delt deres passion og færdigheder med lokalsamfundet gennem et svømmeprogram for unge. "Belønningen som træner er at se de her unge mænd og kvinder glide gennem vandet så let som ingenting", siger Luther Gales, holdets leder. Og når undersøgelser viser, at unge sorte har en statistisk større risiko end andre for at drukne, gør Honeys & Bears mere end at dele deres sport – de redder liv.