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De redder liv, ét træningsprogram ad gangen

Fællesskab

I mere end 40 år har en synkronsvømmeklub i Harlem hjulpet med at holde sine medlemmer aktive i vandet og i lokalsamfundet.

Sidst opdateret: 12. august 2021
5 minutters læsetid

"In Good Company" er en serie om idrætshold og -klubber, der udfordrer og udvikler sportens verden.

På en lille lukket sidevej til Harlems West 135th Street hilser en flok selverklærede "veteraner" iført masker og matchende røde sweatsuits hinanden med albuehilsen i stedet for kram. For første gang i flere måneder mødes de foran Hansborough Recreation Center – som de blot kalder "The Bathhouse". Inde i den flotte svømmehal med mosaikfliserne har disse kvinder og mænd øvet sig på deres svømmetag og på at træde vande med balletagtig elegance som Harlem Honeys & Bears, et synkronsvømmehold for seniorer, der har skabt røre siden 1979. Holdets navn er ifølge holdmedlemmet Rasheedah Ali inspireret af slut-70'ernes slang. "Der var mænd og kvinder. Kvinderne er "honeys" og bjørne elsker honning! Så de kaldte sig Harlem Honeys & Bears", forklarer hun om det oprindelige hold.

Nogle medlemmer af holdet har svømmet hele livet til trods for raceopdelte svømmehaller, mens andre først overvandt deres vandskræk, da de var et godt stykke over 60. Sammen har de vundet priser, knækket kroniske sygdomme, dannet venskaber og, måske vigtigst af alt, delt deres passion og færdigheder med lokalsamfundet gennem et svømmeprogram for unge. "Belønningen som træner er at se de her unge mænd og kvinder glide gennem vandet så let som ingenting", siger Luther Gales, holdets leder. Og når undersøgelser viser, at unge sorte har en statistisk større risiko end andre for at drukne, gør Honeys & Bears mere end at dele deres sport – de redder liv.

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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears

Mød Honeys & Bears

Harlem Honeys & Bears

Rasheedah Ali

Rasheedah er født i Cincinnati i 1935 og har holdt af vand, siden hun var lille, hvor hun var kendt som "den sorte Esther Williams" på grund af sin vandakrobatik. Siden flyttede hun nordpå til New York City og har boet der lige siden: "Jeg elsker Harlem – jeg vil ikke bo andre steder. Mit næste stop er paradis", siger hun.

Harlem Honeys & Bears

Monica Hale

"Hvis du kan flyde, kan du lave synkronsvømning", siger holdkaptajnen Monica, som altid har brugt vandet som et frirum igennem hele sit oplevelsesrige liv. Om de forhold, hun med tiden har fået til sine holdkammerater, forklarer hun, "Man skal virkelig kende dem, for man har ansvaret for deres liv".

Harlem Honeys & Bears

Joyce Clarke

Efter at have været bange for vand i flere år fik et alvorligt helbredsproblem Joyce til at indse, at hun ønskede at overvinde sin frygt og lære at svømme, i en alder af 62. Lige siden har hun været med på holdet. "Min krop vågner stadig [tidligt] om mandagen og onsdagen", siger hun om sin naturlige lyst til at svømme i den lokale svømmehal, siden den lukkede på grund af COVID-19.

Harlem Honeys & Bears

Monica Hale

"Hvis du kan flyde, kan du lave synkronsvømning", siger holdkaptajnen Monica, som altid har brugt vandet som et frirum igennem hele sit oplevelsesrige liv. Om de forhold, hun med tiden har fået til sine holdkammerater, forklarer hun, "Man skal virkelig kende dem, for man har ansvaret for deres liv".

Harlem Honeys & Bears

Joyce Clarke

Efter at have været bange for vand i flere år fik et alvorligt helbredsproblem Joyce til at indse, at hun ønskede at overvinde sin frygt og lære at svømme, i en alder af 62. Lige siden har hun været med på holdet. "Min krop vågner stadig [tidligt] om mandagen og onsdagen", siger hun om sin naturlige lyst til at svømme i den lokale svømmehal, siden den lukkede på grund af COVID-19.

Harlem Honeys & Bears

Luther Gales

Holdlederen Luther er en pensioneret politibetjent, tidligere marineinfanterist, livslang atlet, danser, elegantier og træner. "Vi lærer de børn at svømme, så de kan redde sig selv og potentielt andre", siger Luther.

Harlem Honeys & Bears

Oliver Footé

"De havde et hold, da jeg kom til, men jeg gjorde det bedre", siger manden, der blot kaldes "Mr. Footé" eller "Coach" af holdets medlemmer. Oliver er en krævende træner, som begyndte at optræde med vandshows, da han var ni år gammel.

Harlem Honeys & Bears

Lettice Graham

I en alder af 98 er Lettice det ældste medlem af Harlem Honeys & Bears. Hun lærte at svømme, da hun var blevet pensioneret som 64-årig og tilskriver sit gode helbred sin tid i vandet.

Harlem Honeys & Bears

Oliver Footé

"De havde et hold, da jeg kom til, men jeg gjorde det bedre", siger manden, der blot kaldes "Mr. Footé" eller "Coach" af holdets medlemmer. Oliver er en krævende træner, som begyndte at optræde med vandshows, da han var ni år gammel.

Harlem Honeys & Bears

Lettice Graham

I en alder af 98 er Lettice det ældste medlem af Harlem Honeys & Bears. Hun lærte at svømme, da hun var blevet pensioneret som 64-årig og tilskriver sit gode helbred sin tid i vandet.

Harlem Honeys & Bears

Jean Miller

"Jeg har undgået at svømme hele livet", siger Jean, indtil Harlem Honeys & Bears så hende på et vandaerobic-hold på lavt vand og headhuntede hende, da hun var 63. Det holder hende aktiv både i og uden for svømmebassinet at være med på holdet, da hun både underviser lokale unge og marcherer i African American Day Parade. "Da jeg kom med, indså jeg, at det handlede om mere end at være på et hold og svømme. Jeg flytter mig", siger Jean om den motivation, hendes tid på holdet har givet hende.

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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears
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Harlem Honeys & Bears

Video: Keenan MacWilliam & Orian Barki
Fotos: Flo Ngala
Tekst: Roxanne Fequiere

Skrevet: September 2020

Oprindeligt udgivet: [dato]