Hvorfor – og hvordan – du skal nyde at være alene

Gør langt om længe den ting, som du altid har haft lyst til

Et område af hjernen, der er knyttet til, hvordan du relaterer og forbinder dig til andre, lyser op, når du har en passion for noget, selv når du er alene, siger Cacioppo. Så på dage hvor du føler dig lidt ensom eller fortabt, kan det hjælpe at finde malerpenslerne frem eller dykke ned i noget kreativ skrivning, som du havde gemt væk, for at skabe en dybere forbindelse til dig selv – og i fremtiden også til andre.



Sæt mindst 20 minutter til side et par gange om ugen til at fokusere på et projekt. Selv hvis det er en lille smule frustrerende til at starte med, så bliv ved. Når du er godt inde i aktiviteten, kan du vinke farvel til, hvad der kunne have været et ensomt øjeblik. Det samme gælder i forhold til at starte noget nyt fra bunden, som f.eks. at bage eller at lære et nyt sprog.



Vær blid ved dig selv, når du laver fejl (for du vil helt sikkert lave nogle), og giv dig selv ros, hver gang du har succes (et perfekt gyldent surdejsbrød eller en korrekt sætning tæller). Den anden smukke ting ved at være alene? Der er ingen til at dømme dig – eller til at spise alt det lækre brød, du hiver direkte ud af ovnen.