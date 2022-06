Hvorfor og hvordan du gør din datter interesseret i sport

Nogle undersøgelser viser, at kvinder er mere tilbøjelige til at være perfektionister end mænd, og disse tendenser starter sandsynligvis i barndommen, siger Fry. Det er supervigtigt at lære piger at det at lave fejl – uanset om det er en fejl i en kamp eller at tabe bolden – ikke kun er en normal del af livet, det er også en afgørende del af at lære og forbedre sig.



Det første trin: Hjælp hende med at stole på, at hun har modet til at komme igennem fejl. Gør ordet modig til en fast del af dit ordforråd, og hver gang du ser hende eller hendes holdkammerat prøve noget nyt eller tage en chance (fx et skud på mål på lang afstand), så ros det, siger Bartlett.



Når der sker fejl, så tal om dem – men tal også om det større perspektiv, siger Holt. "Det er menneskeligt, selv for børn, at gå i selvsving over noget, de gjorde forkert, selv når de gjorde 20 ting rigtigt", siger hun. "Hjælp hende med at reflektere over fejlen og bruge den som en mulighed for at vokse, og flyt så fokus hen på de ting, som hun gjorde godt". Det hjælper også at pege på de fejl, du selv laver, da det understreger, at det ikke er så vigtigt.



Lad endelig ikke en pige give op, medmindre hun virkelig ikke har det godt med sin træner på et personligt plan. Hvis hun ikke får nok spilletid, føler sig mindre dygtig end sine holdkammerater, ikke elsker sporten og stort set ethvert andet problem kan løses ved at omformulere, hvad det vil sige at vinde, siger Bartlett. "Fremhæv en færdighed, hun har forbedret, eller de nye venner, hun har fået, og hjælp hende med at sætte et mål relateret til det i de sidste par uger med holdet", siger hun.



Det giver så meget styrke og selvtillid at komme gennem en hel sæson, siger Bartlett, selv når piger vælger andre aktiviteter bagefter. Den vedholdenhed kan være forskellen, der ændrer statistikken – og sportens fremtid – for evigt.