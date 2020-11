Er kropsvægtsøvelser nok?

Lad os sige at en person på 70 kg laver tre sæt af 10 squat jumps, en øvelse med kropsvægt som giver dobbelt gevinst, da den både opbygger styrke og forbrænder kalorier. Du tror måske, at der er 70 kg i luften, men i virkeligheden svarer vægten til omkring 2.000 kg.



"De kræfter, som musklerne er udsat for ved hop og landing, er ekstremt store," siger Christopher Minson, PhD, professor i menneskets fysiologi og meddirektør hos Exercise and Environmental Physiology Lab på Oregon Universitet. Kræfterne er faktisk så store at du bare ved at lave eksplosive øvelser med kropsvægt, "også hjælper musklerne med at vænne sig til at løfte tungere vægte, når du vender tilbage til træningscenteret," siger han.



Plyometriske, eller hurtige, hoppeøvelser er ikke de eneste bevægelser med kropsvægt, der kan give store fordele. En artikel i tidsskriftet "American College of Sports Medicine" konkluderede, at træning udelukkende med kropsvægt ved høj intensitet kan reducere kropsfedt og forbedre VO2 maksimum (en måling af aerobisk form) og muskeludholdenhed, ligeså meget som, eller mere end, traditionel træning med vægte gør. Et studie i "The Journal of Strength and Conditioning Research" viste, at push-ups kan være ligeså effektive som bænkpres for at øge overkroppens styrke og muskelmasse. Og et studie lavet af polske forskere konkluderede, at kvinder som kun lavede træning med kropsvægt i ti uger forbedrede muskelstyrke og udholdenhed, samt fleksibilitet. Studiets forfatter siger, at de samme resultater bør gælde for mænd.



Udover alt dette, når der ikke er udstyr at holde styr på, kan de fleste mennesker nemmere finjustere deres form, siger Minson, hvilket kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af hver gentagelse. Netop fordi du ikke løfter vægte, vil din bevægelse og proprioception (at vide hvor dine led befinder sig) normaltvis forbedres, hvilket gør, at du kan bevæge dig hurtigt uden at tænke over det. Dette er hjælpsomt ved enhver bevægelse, om du er i træningscenteret, på banen, eller endda går ned ad trapper.



Ganske enkelt: En gennemsnitlig voksen har nok masse på deres knogler til at udfordre deres muskler uden at tilføje vægt. "Der er også rig mulighed for at gøre øvelser med kropsvægt sværere, så du kan fortsætte med at overbelaste musklerne gradvist," siger Minson. Dét er faktisk hemmeligheden til at blive stærkere og mere trænet, vægte eller ej. Læs videre for at lære hvordan.