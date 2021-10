In Good Company: Marchistas

Ud over håbet og de fysiske fordele, som sporten giver, er kapgang mere opnåeligt og tilgængeligt end mange andre sportsgrene, og det binder generationer af guatemalanske familier, venner og naboer sammen, som kun holdsport formår. Selvom det virker som en individuel præstation, foregår kapgang i et holdmiljø, som er essentielt for oplevelsen og for at få succes inden for sporten. Træningen består af at tilbagelægge afstande på nogle gange op til 30 kilometer, og disse timer bruges på at gå ved siden af holdkammerater, der uundgåeligt ender med at blive som familie. Holdet i vores film består af atleter fra mange forskellige baggrunde, mange forskellige aldre (6 til 25 år) og fra mange forskellige samfundslag. Det, der forbinder dem, uanset hvor de kommer fra, er kærligheden til sporten og målet om altid at holde én fod på jorden.