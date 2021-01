Hvad er det, dine følelser fortæller dig

Vær med i samtalen

Giv først og fremmest dig selv lov til bare at være. "Det er OK ikke at være OK. At anerkende det er det vigtigste", siger Falsone.



Lad derefter dine følelser gøre deres arbejde – i en udstrækning. "Vi behøver ikke føle os stressede over, at vi er stressede", siger Duckworth. For at stoppe den negative spiral kan du aktivere nogle positive følelser. Duckworth gør dette med en 30-sekunders øvelse, som hun kalder Tre gode ting: "Jeg retter min opmærksomhed mod tre gode ting, der er sket i de sidste 24 timer. De kan være store eller små", siger Duckworth. "Normalt rettes vores opmærksomhed mod det negative. Vi har udviklet os til at scanne omgivelserne for farer. Denne øvelse kræver opmærksomhed på noget, vi ellers har en tendens til at overse". Prøv det hver morgen, når du vågner.



Puddicombe har sin egen øvelse, der hjælper ham med at opøve det, som buddhister kalder "Kærlig venlighed". "Jeg tænker på en person, som jeg holder af", siger han. "Jeg forestiller mig dem sidde et sted, som jeg ved, de elsker. Og jeg ånder ud og forestiller mig dem, hvor de ser endnu sundere, gladere og afslappede ud. Ved at fokusere på deres lykke frembringer jeg en glæde og en forbundethed, som jeg måske kunne savne". Øvelser som denne, siger Puddicombe, kan også føre dig tilbage på sporet og få dig til at handle positivt. "Mennesker ser ofte på meditation som en måde at flygte fra livet på. Jeg mener, at det er en måde at omfavne livet på. Du henter de positive tanker tilbage til hverdagen".



Dr Cacioppo tilbyder til sidst et simpelt råd, der lader til at binde det hele sammen: "Vær din egen bedste ven", siger hun. Når du tænker på en rigtig god ven, er de oftest opmuntrende og ikke dømmende, og de støtter dig på alle måder, uanset hvordan du har det. "Hvorfor er vi ikke sådan, når det gælder os selv?" spørger Dr Cacioppo.



Nu hvor du ved alt dette, er spørgsmålet bare: "Hvorfor begynder du ikke i dag?"