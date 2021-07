How We Play: Seksmandsfodbold

"Teddy Bear"

Arturo Alferez

Alder: 46

Chefcoach

Coach Alferez har igennem to årtier stået i spidsen for en række sportsgrene på forskellige skoler i Texas. Hans elever og medcoaches kalder ham for Teddy Bear og siger, at han er Shorthorns' hjerte. "Det er en følelsesmæssig binding for mig at være coach her i Marfa", siger han. Coach Alferez vil gerne indføre nye traditioner, der har direkte med amerikansk fodbold at gøre – som for eksempel at vinde – og andre, der ikke har, som ballet folklórico, en traditionel mexikansk folkedans, som han koreograferer til opvisninger og opmuntrer spillerne til at lære. Han joker ofte med at gå på pension, men det er tydeligt, at han gerne vil gennemføre en attitudeændring. "Jeg siger til dem igen og igen, at hvis jeres mål er ikke at vinde noget isenkram – trofæer, ringe osv. – så tror jeg, I er på det forkerte hold", siger han.