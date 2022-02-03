How We Play: Seksmandsfodbold

Hvad enten man spiller, er coach eller hepper med fra sidelinjen, så er amerikansk fodbold en uundværlig del for indbyggerne i Marfa og for byens identitet. COVID-19 har gjort de lokale bevidste om, hvor vigtige fredagskampene er, og hvor nemt det hele kan mistes.



Inden for de seneste år har Marfa udviklet sig til en oase for kunst og kultur, og turister strømmer til de fine restauranter, hippe hoteller og ironiske udstillinger. Men disse forandringer har med højere priser presset lærere, almindelige arbejdere og folk, hvis familier har boet der i generationer, væk. De er ikke imponeret over de stigende huslejer, de smarte butikker og bøffer til 60 dollars.



I et sammentømret samfund på blot 2000 mennesker, som ligger lidt mindre end 320 kilometer fra El Paso, er amerikansk fodbold noget, som indbyggerne virkelig støtter op om. "Når man ankommer til byen, kan man se de malede vinduer, flagene er hængt op, Marfas ånd er tydelig, det lilla og hvide ses", siger Shorthorns' chefcoach Arturo Alferez. "Man føler sig speciel, fordi man er en del af det, som er man med til at bringe det bedste frem i byen".



Men udvandringen fra byen betød, at Marfa i 2011 måtte gå fra 11-mandshold til 6-mandshold.