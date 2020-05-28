HIT til forbedring af tid og resultater

Hvorfor HIT: Resultater på kort tid
Træning og ernæring
Af Kirsty Godso
Sådan forbedrer du din fitness, styrke og forbrænder fedt – hurtigt.
Der er en grund til, at HIT er en integreret del af mit træningsprogram: Det giver mig store resultater på kort tid. Ikke alene er det effektivt, men du kan også udføre en HIT-træning hvor som helst uden noget udstyr.
Det er nok at tilføje HIT til din rutine to gange om ugen for at se forandringer – uden at du bliver udbrændt. Det kan øge dit stoftskifte på en måde, hvor du forbrænder kalorier i flere timer efter din træning. HIT er fantastisk til at forbedre din cardio-træning, forbedre den grundlæggende kropsstyrke, øge muskelmassen og forbrænde fedt.
"Det er nok at tilføje HIT til din rutine to gange om ugen for at se forandringer – uden at du bliver udbrændt".
Kirsty Godso
Hvordan fungerer denne fantastiske træning så? HIT, som står for High Intensity Training, er, hvor du giver alt, hvad du har i dig i en kort periode, kommer ned igen og gentager. Det giver dig mulighed for at få din puls op igen og igen og nå din yderste træningszone. I stedet for en lang træning i jævnt tempo er HIT ligesom at skifte mellem sprint i høj fart og afslapning.
Du har sikkert allerede prøvet HIT i form af Tabata, EMOM (Every Minute on the Minute) og Dropsets. Det er sjove og effektive træningssæt, som får din puls op – og dig op i fart! De øvelser, som jeg oftest bruger til sektionerne med høj intensitet, er burpees, mountain climbers, tuck jumps og push-ups. HIT-træninger indeholder typisk full-body-øvelser, der udfordrer din styrke, dit spændst og dit kredsløb på samme tid.
"Jeg elsker HIT-træninger, fordi jeg føler mig fri, når jeg er helt åndeløs".
Kirsty Godso
Jeg elsker HIT-træninger, fordi jeg føler mig fri, når jeg er helt åndeløs. Jeg vil gerne presse mig selv til det yderste og se, om jeg fortsat kan forbedre mig selv. Det er også en sjov udfordring og en mulighed for at gøre noget godt for mig selv. Så næste gang du føler dig åndeløs i de mest intense sektioner af mine træninger, så tænk på alle de fantastiske fordele, du giver din krop. Lad os komme i gang! (med korrekt teknik, selvfølgelig).