HIT til forbedring af tid og resultater

Der er en grund til, at HIT er en integreret del af mit træningsprogram: Det giver mig store resultater på kort tid. Ikke alene er det effektivt, men du kan også udføre en HIT-træning hvor som helst uden noget udstyr.

Det er nok at tilføje HIT til din rutine to gange om ugen for at se forandringer – uden at du bliver udbrændt. Det kan øge dit stoftskifte på en måde, hvor du forbrænder kalorier i flere timer efter din træning. HIT er fantastisk til at forbedre din cardio-træning, forbedre den grundlæggende kropsstyrke, øge muskelmassen og forbrænde fedt.