Hands On: Sådan laver man biomateriale

Har du nogensinde søgt trøst i banankageopskrifter eller prøvet at bekæmpe kedsomhed ved at eksperimentere med surdej? Materialedesigner Rikke Bonde fra Nike har en opskrift til dig, som er ... en smule anderledes.



"Da pandemien brød ud, så jeg det som en god anledning til at begynde at eksperimentere derhjemme," siger hun. Fordi Rikke skulle arbejde hjemmefra, besluttede hun at kickstarte et sideprojekt, som hun havde gået og tænkt over. Hun satte et simpelt laboratorie op, hvor hun kunne undersøge, afprøve og udvikle adskillige opskrifter på biomateriale: Slidstærke plastik- og gummisubstanser lavet af naturlige ingredienser. "Jeg lavede et regelsæt for mig selv, som at jeg fx kun måtte bruge ting, som man har [i huset]," siger hun om sin bæredygtige tilgang.



"Jeg tror, [at biomaterialer er] fremtiden," siger Rikke. "Vi har for mange [ting] liggende, og vi er nødt til at finde en måde at genbruge dem eller finde et nyt formål til dem på. Hvordan ser vi på de materialer, der har den mindste påvirkning på planeten? Hvordan kan vi blande disse materialer for at gøre dem stærkere, bedre eller give dem et nyt udtryk?"