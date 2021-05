Hvordan man fører farvedagbog – og ser verden på en ny måde

"Man siger, at farve er et helt andet sprog," siger Jaana Beidler. "Et sprog uden ord, som har en intuitiv og dyb forbindelse med os. Det er forbundet med mange følelser."



Farve er et sprog, som Jaana, som senior director for farvedesign hos Nike, er flydende i – og et, som hun ønskede at blive ved med at tale med sit fast sammentømrede hold, da de begyndte at arbejde hjemmefra på grund af pandemien. Jaana havde læst, at dagbogsskrivning kan hjælpe folk med at håndtere svære perioder og kriser, så det ville hun prøve ... dog med hendes eget twist.



"Ord kommer ikke let, i hvert fald ikke for mig. Jeg tænker i farver," siger Jaana. "Så i stedet for at skrive dagbog, så virkede det at føre farvedagbog som noget, der ville virke bedre for os." Og så opfordrede Jaana sine holdkammerater til at begynde at dokumentere smukke øjeblikke, som påvirkede dem i deres hverdagsliv. De begyndte at se diskret skønhed i hverdagen, både hjemme og rundt om i deres kvarter: tydelige vejskilte, som skilte sig ud i et naturområde, en lyserød blomst, der visner mere dag for dag, de klare blå og grønne farver på tennisbaner og fodboldbaner, der står tomme og ubrugte hen – og meget, meget mere.



Se videoen ovenfor for at lære Jaanas og de andre Nike-designeres metoder til at føre farvedagbog, og hør om de mentale og følelsesmæssige fordele, denne kreative praksis kan give dig. Nedenfor finder du en trin-for-trin-guide, eksempler på gruppens dagbogsoptegnelser og en skabelon til selv at komme i gang med en farvedagbog.