Hackney Wick FC. Fra bunden og op

"Fodbold har evnen til at bringe mennesker sammen".



Det siger Bobby Kasanga, stifteren af Hackney Wick FC, der er en fodboldklub i London. Og det er bevist gang på gang i byer og fællesskaber over hele verden: Fodbold kan gøre en stor forskel.



Men det sker ikke fra den ene dag til den anden. Det sker på grund af mennesker som Bobby, der har brugt mange år på at gøre sin drøm til virkelighed. Efter at han blev løsladt fra fængsel i 2015, ville Bobby ændre sit liv og nærmiljø, der var præget af både bandevold og gentrificering. Så han besluttede sig for at stifte Hackney Wick F.C. og gik fra dør til dør i nabolaget for at samle penge ind. Næsten fem år senere har hundredvis af mennesker – mænd, kvinder og børn – sluttet sig til Hackney Wick F.C.



I vores nye serie From the Grounds Up viser vi mennesker fra hele verden, som ved, at de kan ændre deres samfund via fodbold og sport.



Se den første episode øverst, læs mere om folk fra Hackney Wick F.C. nedenfor og hold øje med kommende episoder om Paris Alesia F.C. og Melbournes Fitzroy Lions.