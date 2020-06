Hackney Wick FC. Fra bunden og op

"Fodbold bringer mennesker sammen".

Det siger Bobby Kasanga, stifteren af Hackney Wick FC, der er en fodboldklub i London. Og det er bevist gang på gang i byer og fællesskaber over hele verden: Fodbold gør en stor forskel.

Men det sker ikke fra den ene dag til den anden. Det sker på grund af mennesker som Bobby, der har brugt mange år på at gøre sin drøm til virkelighed. Efter at han blev løsladt fra fængslet i 2015, ville Bobby ændre sit liv og nærmiljøet, der var præget af både bandevold og gentrificering. Så han besluttede at stifte Hackney Wick FC og gik fra dør til dør i nabolaget for at samle penge ind. Næsten fem år senere har hundredvis af mennesker – mænd, kvinder og børn – sluttet sig til Hackney Wick FC.

I vores ny serie, From the Grounds Up, viser vi mennesker fra hele verden, som ved at de kan ændre deres lokalsamfund via fodbold og sport.

Se den første episode ovenfor, læs mere om folk fra Hackney Wick FC nedenfor, og hold øje med kommende episoder om Paris Alesia FC og Melbournes Fitzroy Lions.