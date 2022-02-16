Hackney Wick FC. Fra bunden og op

Fodboldklubben i London, der ændrer liv
Fællesskab
Før 2015 eksisterede Hackney Wick Football Club slet ikke. Siden da har klubbens grundlægger skabt et fællesskab på og uden for banen.
"Fodbold har evnen til at bringe mennesker sammen".
Det siger Bobby Kasanga, stifteren af Hackney Wick FC, der er en fodboldklub i London. Og det er bevist gang på gang i byer og fællesskaber over hele verden: Fodbold kan gøre en stor forskel.
Men det sker ikke fra den ene dag til den anden. Det sker på grund af mennesker som Bobby, der har brugt mange år på at gøre sin drøm til virkelighed. Efter at han blev løsladt fra fængsel i 2015, ville Bobby ændre sit liv og nærmiljø, der var præget af både bandevold og gentrificering. Så han besluttede sig for at stifte Hackney Wick F.C. og gik fra dør til dør i nabolaget for at samle penge ind. Næsten fem år senere har hundredvis af mennesker – mænd, kvinder og børn – sluttet sig til Hackney Wick F.C.
I vores nye serie From the Grounds Up viser vi mennesker fra hele verden, som ved, at de kan ændre deres samfund via fodbold og sport.
Se den første episode øverst, læs mere om folk fra Hackney Wick F.C. nedenfor og hold øje med kommende episoder om Paris Alesia F.C. og Melbournes Fitzroy Lions.
Spilleren
"Den måde, Bobby har påvirket Hackney på, er imponerende. Han har hjulpet mig med at få et job og hjulpet mange andre spillere med en masse andre muligheder, så vi kan gøre det bedre for os selv".
Jayden
træner og spiller
Supporteren
"Det er lige som én stor familie, når vi rejser sammen til udebanekampe. Jeg elsker det. Helt vildt. Sidste sæson spillede vi FA Cup på udebane, og 50 mennesker tog med os derned. Det var en fantastisk dag. Vi tabte, men det var stadig en fantastisk dag".
Pete "the Wickerman"
klubsupporter
Den frivillige
"Hackney Wick har brug for sådan et hold. Der var børn, som hang ud på gaden, der var en masse slåskampe og ingen struktur i fællesskabet. Det samlede bydelen".
Kelly
frivillig
Denne historie blev bragt i juni, 2019.