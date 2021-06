En livsændrende kvæstelse hjalp den professionelle golfspiller Carlos Brown med at finde sin styrke

Efter amputeringen blev alt meget sværere. At få tøj på, gå til tee-stedet og bøje sig ned for at samle bolden op efter et putt. Men Carlos gav aldrig efter for tanken om ikke at vende tilbage til at undervise i golf. I stedet føltes processen som katarsis. "Jeg vidste, at jeg ville komme til at spille igen. Jeg vidste, at jeg ville komme til at undervise", siger han. "Men hvad jeg ikke vidste var, at rejsen ville blive en transformation". I takt med, at Carlos fik det bedre, var han nødt til at lære ting forfra, som tidligere var nemme. Han kom til at se skaden som en mulighed for optimisme og værdsættelse i stedet for negativitet og ærgrelse. "Jeg elsker bare at være derude. Jeg elsker det, jeg laver. Jeg elsker at være en professionel golfspiller. Jeg elsker at spille golf".