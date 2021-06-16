En livsændrende kvæstelse hjalp den professionelle golfspiller Carlos Brown med at finde sin styrke

Carlos mener, at livet, ligesom golfbanen, er ukontrollerbart. "Du kan ikke kontrollere det, der ikke lader sig kontrollere" er en grundsætning, han ofte vender tilbage til. Han havde muligvis ikke sat sig for at blive et lysende håb for nogen, men da det ukontrollerbare skete, var han nødt til hurtigt at tilpasse sig sin nye virkelighed. Han giver sin tro æren for, at han kan gøre det. Hans tro har, som han siger, ladet ham bevare jordforbindelsen og gjort det muligt for ham at sætte sine nye omstændigheder i perspektiv. Han er også taknemmelig for dem, der støttede ham: De folk, der var der for ham, da han vågnede op efter operationen. Han siger, at han nu selv stræber efter at være den støtte for andre, som gennemgår det samme. "Hvis et barn, der har fået foretaget en amputation, ser mig, siger han eller hun måske 'Hey, jeg kan blive en professionel golfspiller. Jeg kan spille golf'".



I filmen ovenfor deler Carlos sin historie og forklarer, hvordan han overvandt psykiske og fysiske forhindringer og fik et nyt perspektiv på livet og det spil, han elsker.