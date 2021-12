Gloves Not Gunz: Mere end bare en bokseklub

Gemt væk i Croydon i det sydlige London findes en overraskende lille bokseklub, der har en transformerende effekt på børn, som prøver at få deres liv tilbage på sporet. Pladsen er sparsom, det er lummert og kompromisløst, men formålet er ubestrideligt: at forandre folks liv til det bedre. Adam Ballard og Ben Eckett grundlagde Gloves Not Gunz i starten af 2017, og klubben voksede ud fra deres mål om at se en forandring i deres lokalmiljø, efter der havde været en række kriminelle episoder begået af unge lovovertrædere.



Gloves Not Gunz er for alle. Børn fra forskellige skoler og kvarterer, som kommer med forskellige problemer, møder op. De anerkender deres forskelligheder, men tager dem ikke med ind i klubben. Der er plads til at have det sjovt, nyde noget nyt og slippe sig selv fri. Enhver lille sejr bliver anerkendt og fejret.



Børn fra det sydlige London har nemmere ved at håndtere hverdagens besværligheder, når der bliver løftet vægte, dyrket cirkeltræning og trænet åndedrætsøvelser. Det hjælper med at afbalancere energien og skabe en ro.