Game Recognize Game: Fitness-træner Shev Robinson og koreograf Tanisha Scott

Denne duo bruger selvtillid til at få succes som ledere i dans og fitness
Kultur
Koreograf Tanisha Scott og fitness-træner Shev Robinson forklarer, hvordan de ved først at styrke sig selv kan gøre det samme for andre.
"Game Recognize Game" er en serie med diskussioner mellem atleter og kreative personer, om hvordan de opnår deres sejre både på og uden for banen.
Tanisha Scott og Shev Robinson lever af at hjælpe andre. Tanisha er en legendarisk koreograf, og Shev er fitnesscoach for berømte og har en voksende følgerskare online. Deres arbejde er funderet i at styrke andre i deres lyst til at komme i deres livs bedste form – fysisk, mentalt og kreativt. Shev beskriver arbejdet som "at skabe et fællesskab af selvtillid". De har begge to coachet nogle af vor tids største kunstnere til ikoniske live-optrædener, musikvideoer og magasinforsider samt hjulpet hverdagens atleter. Ligesom de begge er født i Toronto med jamaicanske rødder, deler de også et bånd som to kvinder, der skal navigere underholdningsindustrien, og til tider er de fælles om at træne deres berømte klienter.
I dette "Game Recognize Game"-interview taler Tanisha og Shev om udførelse – et tværfagligt princip, der gælder uanset træningsform – og hvordan de coacher deres klienter til succes ved at fokusere på, at forberedelserne starter indefra.
Shev: Lad os dykke ned i det. Tanisha, hvordan vil du beskrive, hvad du laver?
Tanisha: Jeg er koreograf, bevægelsescoach – hvilket er meget anderledes end koreografi – såvel som kreativ direktør.
Shev: Du giver mennesker selvtillid på scenen.
Tanisha: Det er nok en af de ting, jeg har lavet, der giver den største følelse af indre styrke ... Fortæl mig om dit arbejde.
Shev: Som en ægte caribier har jeg tre jobs: fitness-entusiast, iværksætter og coach. Jeg forbereder kunstnere til turnéer, koncerter, omrejsende shows og magasinforsider. Jeg har en virksomhed, der hedder Body by Shev, hvor jeg træner mennesker i hele verden. Det bedste ved det hele er, at jeg får lov til at påvirke mennesker, som jeg aldrig har mødt, og hjælpe dem med at nå deres mål.
Tanisha: Og ved du hvad? Jeg har altid følt, at du er komplet uselvisk. Fordi vi har arbejdet sammen, ser jeg det og ved det. Anerkender du, at det er derfor, du laver, hvad du laver?
Shev: Jeg vidste, at jeg gerne ville hjælpe andre. Jeg ville gerne være grunden til, at de havde selvtillid. Jeg vidste bare ikke, hvordan det skulle gøres. Jeg har altid været optaget af fitness og altid elsket det. Jeg var en atletikstjerne. Det var en del af mig. Det er meningen, at jeg skal være, hvor jeg er ... Fortæl mig, er du nogensinde løbet ind i en kreativ blokade? Hvis ja, hvordan kom du uden om den?
"Alle burde føle sig stolte over deres arbejde og vide, at de har bidraget til det overordnede billede".
Tanisha
Tanisha: Jeg har stadig til gode at nå til det punkt andre mennesker kalder en blindgyde. Jeg siger det kun, fordi for mig er koreografi, bevægelse og kreative retninger ikke mekanisk. Det er ikke på papir. Alt har en historie. Så det første, jeg ser frem til at finde ud af, er, hvad det er. Hvad er budskabet i denne sang? Hvem er personen bag? Jeg sætter alle disse små puslespilsbrikker sammen. Hvis jeg finder noget, der ikke klikker, betyder det bare, at noget ikke er autentisk ved historien. Og jeg laver intet, der ikke er autentisk.
Shev: Hvordan sørger du for, at dine kunstnere og dansere er motiverede?
Tanisha: Alle burde føle sig stolte over deres arbejde og vide, at de har bidraget til det overordnede billede. Som leder bliver jeg nødt til at delegere. Jeg bliver nødt til at sikre mig, at visionen giver mening, og at jeg har de rigtige deltagere – den rigtige stylist, de rigtige dansere og den rigtige personlige assistent. Det er et økosystem, og det hele handler om samarbejde. Jeg føler, at når du styrker menneskers selvværd og holder dem ansvarlige, så vil de gerne gøre det bedre, og så gør de det bedre. Det er sådan, jeg gør det.
Shev: Hvordan skaber du en forbindelse imellem dine elever, andre dansere eller klienter?
Tanisha: Jeg sætter ikke mig selv op på den høje hest, for jeg lærer hele tiden. Jeg lytter. Jeg taler en masse. Jeg stiller en masse spørgsmål [på settet]. Jeg er altid helt ude i hjørnerne, danser med de yngre børn og alt muligt. Jeg [har brug for at være ude] i verden, for det er derfra, autenticiteten kommer. Jeg respekterer spillet. Jeg respekterer kunst i alle dens udformninger. Og jeg bliver ved med at visualisere, og jeg bliver ved med at drømme.
Shev: Du kan ikke se min gåsehud, men det rammer mig.
"Jeg bliver motiveret af at hjælpe andre mennesker med at genvinde den selvtillid, de har mistet".
Shev
Tanisha: Så hvordan kommer fitness og wellness til udtryk i din hverdag?
Shev: Jeg tager idéen om at hjælpe mennesker til at forstå sundhed og wellness meget seriøst. Fra hvordan jeg starter min dag, til hvad der nærer min krop, til hvordan jeg påvirker andre med min energi. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skulle leve. Hvis jeg ikke er sund, så kan jeg ikke hjælpe andre. Jeg føler, at andre mennesker også kan mærke min energi.
Tanisha: Hvordan holder du dig selv motiveret, så du kan motivere andre?
Shev: Jeg bliver motiveret af at hjælpe andre mennesker med at genvinde den selvtillid, de har mistet. Jeg er ligeglad med, hvordan det kommer til udtryk – om du har taget et par kilo på, eller du har fået et barn eller føler dig utilpas i dit tøj ... Jeg kalder mine klienter for en udvidet familie. Jeg har aldrig været drevet så meget af andre menneskers energi. Derfor bliver jeg nødt til at skabe det rum af ro og fokus, så jeg kan [give] det til andre.
Tanisha: Det er det uselviske i dig. Hvad er nogle af de ting, du gør for at komme i balance, inden du skal arbejde med en klient?
Shev: Før jeg starter dagen med en klient, prøver jeg at huske på, hvorfor de er her. Hvad er deres historie, og hvorfor har de brug for mig? For jeg yder en service, og det kan jeg ikke gøre, hvis jeg ikke forstår, hvorfor de er kommet til mig for at få den service.
"Før jeg starter dagen med en klient, prøver jeg at huske på, hvorfor de er her. Hvad er deres historie, og hvorfor har de brug for mig?"
Shev
Tanisha: Hvordan afbalancerer du dine klienters fitness-forventninger med virkeligheden om, hvordan en sund krop ser ud for dem personligt?
Shev: Jeg tror, at det er vigtigt at være ærlig over for mine damer og ikke lade dem sætte mig på en form for piedestal. Jeg er et menneske. Jeg træner hver dag, fordi jeg også selv har mål. Jeg er ikke bare en træner, der ser perfekt ud hver gang. Vi er i gang med en 30-dages udfordring lige nu, og jeg laver den på lige fod med dem. Jeg spiser, hvad de spiser. Jeg træner og laver det samme program, som de gør.
Tanisha: Fuldstændig. Det er meget det samme, jeg gør, hvilket bare er at hjælpe mennesker til at blive den bedste version af dem selv. Du startede en 30-dages udfordring – vent lidt, jeg bliver nødt til at sige det korrekt. Du, Shev, startede en 30-dages udfordring med 500 mennesker.
Shev: 585 mennesker.
Tanisha: Det respekterer jeg virkelig. 585 mennesker. Hvad har dette lært dig om dine begrænsninger i forhold til at hjælpe andre mennesker med at nå deres mål?
Shev: Jeg har altid sagt, at jeg gerne ville coache et stort hold kvinder i sund vægtøgning, vægttab, kropstoning og vedligeholdelse i enhver alder og på ethvert fitnessniveau og på samme tid. Det faktum, at det har kunnet lade sig gøre, har ændret mit perspektiv på mine evner som coach, og på hvad jeg er i stand til.
Tanisha: Alt på en og samme tid. Det er virkelig godt.
Tekst: Darian Harvin
Video: Travis Wood
Skrevet: November 2020