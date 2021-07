Game Recognize Game: Fitness-træner Shev Robinson og koreograf Tanisha Scott

Tanisha: Jeg har stadig til gode at nå til det punkt andre mennesker kalder en blindgyde. Jeg siger det kun, fordi for mig er koreografi, bevægelse og kreative retninger ikke mekanisk. Det er ikke på papir. Alt har en historie. Så det første, jeg ser frem til at finde ud af, er, hvad det er. Hvad er budskabet i denne sang? Hvem er personen bag? Jeg sætter alle disse små puslespilsbrikker sammen. Hvis jeg finder noget, der ikke klikker, betyder det bare, at noget ikke er autentisk ved historien. Og jeg laver intet, der ikke er autentisk.



Shev: Hvordan sørger du for, at dine kunstnere og dansere er motiverede?



Tanisha: Alle burde føle sig stolte over deres arbejde og vide, at de har bidraget til det overordnede billede. Som leder bliver jeg nødt til at delegere. Jeg bliver nødt til at sikre mig, at visionen giver mening, og at jeg har de rigtige deltagere – den rigtige stylist, de rigtige dansere og den rigtige personlige assistent. Det er et økosystem, og det hele handler om samarbejde. Jeg føler, at når du styrker menneskers selvværd og holder dem ansvarlige, så vil de gerne gøre det bedre, og så gør de det bedre. Det er sådan, jeg gør det.



Shev: Hvordan skaber du en forbindelse imellem dine elever, andre dansere eller klienter?



Tanisha: Jeg sætter ikke mig selv op på den høje hest, for jeg lærer hele tiden. Jeg lytter. Jeg taler en masse. Jeg stiller en masse spørgsmål [på settet]. Jeg er altid helt ude i hjørnerne, danser med de yngre børn og alt muligt. Jeg [har brug for at være ude] i verden, for det er derfra, autenticiteten kommer. Jeg respekterer spillet. Jeg respekterer kunst i alle dens udformninger. Og jeg bliver ved med at visualisere, og jeg bliver ved med at drømme.



Shev: Du kan ikke se min gåsehud, men det rammer mig.