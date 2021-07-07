Game Recognize Game: Mio Asakawa og Masami Hosono

Mio: Hvordan øver du din kreative proces til frisurer?



Masami: Jeg øver mig på at være åben for nye kulturer og udvide min viden for at lave frisurer, der passer til mine kunder. Det er ikke min mission at lave en nøjagtig gengivelse af det foto med en frisure, som kunden kommer med. Jeg skaber en unik frisure ved at se på alle aspekter af kunden. Jeg er nødt til at øve mig hele tiden for at kunne det. Når kunderne ikke har en klar idé om, hvilken frisure de ønsker sig, tænker jeg på, hvilken slags musik de kan lide, eller hvilket arbejde de har. Hvis jeg ikke havde min grundlæggende viden om kunst og musik, ville jeg ikke være i stand til at visualisere et look til dem, selvom de kom med deres inspiration til mig. Selv inden for rock and roll er der så mange forskellige stilarter. Hvis kunden elsker new wave punk fra 1970'ernes London, er jeg nødt til at kende til denne specifikke genre for at udføre mit arbejde. Jeg opsøger altid nye slags kunst og kultur. Når jeg arbejder med mine kunder, vil jeg gerne have dem til at føle, at jeg forstår dem.



Mio: Du deler aktivt det, der foregår i New York Citys LGBTQ-miljø, med dine Instagram-følgere i Japan. Synes du, at det er en del af dit kreative virke?



Masami: Ja, det gør jeg. Da jeg flyttede til New York og oplevede byens diversitet, følte jeg en stor lettelse, som om jeg var blevet reddet. Japan er konservativt, og somme tider er det svært for LGBTQ-personer at leve der. Mange af dem skjuler deres seksualitet, og nogle personer viser deres ubevidste fordomme med tilfældige diskriminerende bemærkninger. Jeg ønsker at vise, at der ikke er noget i vejen med at være LGBTQ, ved at dele min positive oplevelse i New York.



Hvad fik dig forresten til at beslutte dig for at skate? Folk plejer at tænke på skateboarding som en drengeaktivitet.



Mio: Jeg havde længe været interesseret i skateboarding, men jeg havde en idé om, at piger ikke skatede. Men da jeg så nogle piger, der slog videoer op på Instagram, hvor de skatede, sendte jeg dem en besked, og de tog mig med til skaterparken. Jeg tænker ikke længere på skateboarding som noget kønsbestemt, men jeg vil stadig gerne have samfundet til at mene, at piger selvfølgelig kan skate. Derfor slår jeg mine videoer op på Instagram – ikke kun med mig, men også de andre piger, jeg skater med. På den måde kan folk se, at der er mange kvinder, der skater. Der er næsten gået halvandet år, siden jeg startede med at skate. Piger, der skater, har et stærkt bånd, og alle føles som en ven af en ven.