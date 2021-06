Game Recognize Game: Mio Asakawa og Masami Hosono

Det er velkendt, at konsekvent øvelse er vigtig for at blive dygtigere, når det gælder sport, men det gælder også, når man skal opnå noget uden for banen. Det er en fælles playbook. Som ejer af Vacancy Project, en kønsneutral salon i New Yorks East Village, ved 32-årige Masami Hosono, at inspiration, der rækker ud over salonen, styrker det arbejde, der foregår der. "Selv hvis jeg styler kunder på præcis samme måde hver eneste dag, kan jeg stadig opdage noget nyt hver gang. Hvis jeg laver denne del lidt anderledes, ser det måske bedre ud, og så videre", siger Masami. "Jeg laver denne slags træning inden i mit eget hoved ubevidst".

For Mio Asakawa på 28, en teknisk account manager fra Tokyo og skateboarding-entusiast, er øvelse afgørende for at få selvtillid og udføre tricks med lethed. Før Masami flyttede til New York, mødtes de to til et afslappet måltid på et lille sushisted i Tokyos Nakameguro-distrik. Til trods for deres forskellige professioner forstår Masami og Mio, at det er timers dedikation, der forbedrer deres færdigheder og evner – og hjælper dem med at udfordre kønsfordomme.