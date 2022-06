Fysioterapeut i bækkenbundssundhed Ann Nwabuebo om bækkenbunden

Som mange andre mennesker, der har problemer med bækkenbunden, levede Ann Nwabuebo, læge med speciale i fysiologi, med sine i årevis. Hun indså først, at det kunne behandles, da hendes fysioterapeut bemærkede, at hendes smertesymptomer var atypiske, hvad også gjaldt hyppigheden af hendes vandladninger. Med blot fem behandlinger fik Ann det bedre, og det styrede hende efterfølgende hen imod en karriere inden for rehabilitering af bækkenet, så hun kunne hjælpe andre med at opnå det samme. I dette afsnit besøger stifter og CEO for Body Connect Physical Therapy værten Jaclyn Byrer for at hjælpe med at reducere stigmatiseringen omkring bækkenbundsdysfunktion, komme med strategier til at forebygge problemer og forklare, hvornår man bør søge professionel hjælp. Ved at dele øvelser, der styrker disse muskler, hjælper hun folk af alle køn, konditionsniveauer og stadier af moderskabet med at sikre, at en dysfunktionel bækkenbund ikke begrænser deres liv.