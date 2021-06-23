Sådan finder du ifølge forfatter Safiya Noble de rigtige svar online

Sandheden er derude. Det er bare ikke sikkert, at vi kan finde den på 0,03 sekunder. Ifølge Safiya Noble, ph.d. og lektor ved informationsstudier på UCLA er det, hvad de fleste forventer nu om stunder. I denne episode af "Trained" taler forfatteren bag "Algorithms of Oppression" med Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty om, hvordan Big Tech og medie-annoncører manipulerer søgeresultater til at øge deres omsætning og reducere vores opmærksomhedsspænd, og hvordan disse ændringer har indflydelse på vores samfund. Hun fortæller også, hvordan nogle informationer ikke når igennem på internettet, og hvorfor det er så vigtigt for os, at vi er bevidste om ingredienserne i vores digitale kost. Det er altid fristende at vælge URL i stedet for IRL, men Nobles viden kan hjælpe os med at foretage nogle simple ændringer i vores daglige vaner.