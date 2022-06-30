Derfor bør du ifølge forfatter David Epstein diversificere dine færdigheder

Hvis du spørger den sportsvidenskablige journalist David Epstein, der også er forfatter til en "New York Times"-bestseller, hvad han synes om 2020, så vil han sige noget i den her stil: Det er uforudsigelige eller "spændende" miljøer, der giver vækst – hvis du er i stand til at tilpasse dig. Bliv bedre til det med denne episode af "Trained", hvor Epstein har en videosamtale med værten Ryan Flaherty, der er Nike Senior Director of Performance og Nike Performance Council Member, og som træner eliteatleter. Epstein forklarer, hvorfor lidt erfaring med mange ting (sport, emner, færdigheder) ofte slår specialisering i én ting, hvorfor succes ikke er lineær eller afhænger af alder, og hvad vi kan spørge os selv for at finde tilfredsstillelse i livet – såvel i træningscentret som i livet i øvrigt.