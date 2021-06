I vores serie, ''From the Grounds Up'', sætter vi fokus på folk fra hele verden, som ved, at de kan forandre deres lokalsamfund og verden gennem fodbold og sport.



For Abdulmalik Abdurahman betød den forandring at skabe overkommelige muligheder for unge mennesker i centrum af Melbourne, Australien. Så han skabte Fitzroy Lions-fodboldklub, som lader børn gå gratis til fodbold. Med et fælles mål om at give adgang til sport for piger og drenge, har Nike samarbejdet med Lions siden begyndelsen af deres 2018-sæson for at yde støtte igennem finansiering, træning, og spillersæt og støvler til kampdag.



Lige nu ser leg og konkurrence anderledes ud for Fitzroy Lions, og for os allesammen. Men sport fortsætter med at være en inspirationskilde, der viser verden, hvad der er muligt, når vi står sammen.



Anden episode af ''From the Grounds Up'', som er filmet i december, 2019 i Melbourne, Australien, kan nu ses ovenfor, og du kan læse mere fra medlemmerne af Fitzroy Lions SC nedenfor.