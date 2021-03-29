Fitzroy Lions SC

''Fitzroy Lions-fodboldklub er en unik fodboldklub i Australien'', siger Abdulmalik Abdurahman, klubbens stifter. ''Det er sådan folk bør huske denne klub: en unik fodboldklub''.



Det er også sådan, folk bør huske Abdul selv. Han er født i Etiopien og immigrerede til Melbourne, Australien som barn. Fodbold, siger han, var noget, der både lod ham forblive forbundet med sin kultur og finde fællestræk med sit nye hjem. Men nogle få år senere, da det blev for dyrt, måtte han stoppe til fodbold.



''Jeg kunne ikke betale kontingentet, så jeg sagde til mig selv, 'det bliver jeg nødt til at gøre noget ved'", mindes Abdul.



Og det gjorde han. I 2013, stiftede Abdul Fitzroy Lions.



''Jeg synes, at fodbold skal være gratis, og hos Fitzroy Lions sørger vi for, at børn fra lokalsamfundet har muligheden for at dyrke sport og er i stand til at spille'', siger Abdul. ''Intet kontingent, overhovedet. Du betaler intet for at spille''.



Syv år senere gør klubben mere end bare at give børn mulighed for at deltage i fodbold – den samler folk.



''Jeg synes, at klubben gør det helt perfekt, bare får folk samlet, og så lærer de af hinanden, mens de spiller fodbold'', siger Abdul. ''De spiller ikke bare fodbold sammen. De forsøger at finde et fælles grundlag''.