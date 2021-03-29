Fitzroy Lions: En forenende kraft
Fællesskab
Som 17-årig ville Abdulmalik Abdurahman skabe et fællesskab åbent for børn fra alle baggrunde – og Fitzroy Lions Club blev født.
I vores serie, ''From the Grounds Up'', sætter vi fokus på folk fra hele verden, som ved, at de kan forandre deres lokalsamfund og verden gennem fodbold og sport.
For Abdulmalik Abdurahman betød den forandring at skabe overkommelige muligheder for unge mennesker i centrum af Melbourne, Australien. Så han skabte Fitzroy Lions-fodboldklub, som lader børn gå gratis til fodbold. Med et fælles mål om at give adgang til sport for piger og drenge, har Nike samarbejdet med Lions siden begyndelsen af deres 2018-sæson for at yde støtte igennem finansiering, træning, og spillersæt og støvler til kampdag.
Lige nu ser leg og konkurrence anderledes ud for Fitzroy Lions, og for os allesammen. Men sport fortsætter med at være en inspirationskilde, der viser verden, hvad der er muligt, når vi står sammen.
Anden episode af ''From the Grounds Up'', som er filmet i december, 2019 i Melbourne, Australien, kan nu ses ovenfor, og du kan læse mere fra medlemmerne af Fitzroy Lions SC nedenfor.
''Fitzroy Lions-fodboldklub er en unik fodboldklub i Australien'', siger Abdulmalik Abdurahman, klubbens stifter. ''Det er sådan folk bør huske denne klub: en unik fodboldklub''.
Det er også sådan, folk bør huske Abdul selv. Han er født i Etiopien og immigrerede til Melbourne, Australien som barn. Fodbold, siger han, var noget, der både lod ham forblive forbundet med sin kultur og finde fællestræk med sit nye hjem. Men nogle få år senere, da det blev for dyrt, måtte han stoppe til fodbold.
''Jeg kunne ikke betale kontingentet, så jeg sagde til mig selv, 'det bliver jeg nødt til at gøre noget ved'", mindes Abdul.
Og det gjorde han. I 2013, stiftede Abdul Fitzroy Lions.
''Jeg synes, at fodbold skal være gratis, og hos Fitzroy Lions sørger vi for, at børn fra lokalsamfundet har muligheden for at dyrke sport og er i stand til at spille'', siger Abdul. ''Intet kontingent, overhovedet. Du betaler intet for at spille''.
Syv år senere gør klubben mere end bare at give børn mulighed for at deltage i fodbold – den samler folk.
''Jeg synes, at klubben gør det helt perfekt, bare får folk samlet, og så lærer de af hinanden, mens de spiller fodbold'', siger Abdul. ''De spiller ikke bare fodbold sammen. De forsøger at finde et fælles grundlag''.
"Da jeg spillede på et andet hold, var jeg og min veninde de eneste muslimske piger, som spillede. Og folk kiggede altid på én. Da jeg begyndte at spille fodbold her, følte jeg mig mere tilpas for hver dag, der gik, fordi de andre piger, som spiller fodbold, også har hijab på. Jeg føler, at vi gør op med stereotyperne".
Hanan
spiller
''Vores træner prøver at få os til at lave en masse svære øvelser, fordi han altid siger, ''Det bliver aldrig nemmere. Det bliver kun sværere, og det er dét, der gør dig til en bedre spiller og en bedre atlet''. Og når det bliver hårdt, og du har lyst til at give op, opmuntrer vi hinanden. Ja. Jeg er taknemmelig for mine holdkammerater''.
Tuji
Spiller
Denne historie blev bragt i december, 2019.