Find dit sande jeg på otte hjul

Er rulleskøjtning ved at gøre comeback? Spørg denne bande af knivskarpe rulleskøjteløbere, som har lavet fancy fodarbejde, dipping og spinning i Long Beach, Californien, i årevis, og de vil sige, at sporten aldrig har været væk. Det forholder sig blot sådan, at den globale krise får folk til at lægge mere mærke til dem. "Fordi kun udendørs sport er tilladt, har mange mennesker vist interesse for det for at få en chance for at lære noget nyt, komme udenfor eller finde den frihed, de mistede under lockdown", siger Kiana, som jævnligt mødes med denne flok atleter for sammen at flytte grænser i deres sport (og stil). Fordi mange rulleskøjtebaner og indendørs steder er lukket, tyede dette rulleskøjtehold til gaderne og deres helt egen regnbueudsmykkede baggårdsrampe.



Men baggårdene og sidegaderne, hvor gruppen af venner jævnligt ruller, repræsenterer kun en lille del af deres fællesskab. Online er deres fællesskab vokset til at omfatte rulleskøjteløbere fra hele verden. Via videoopkald og sociale medier holder de forbindelsen, lærer nye tricks, forbedrer moves og støtter hinanden på deres fælles mission om at fremme krops- og kønspositivisme, inklusivitet og selvsikkerhed på tværs af kontinenter og oceaner. For dem alle er sporten et fristed for mennesker, som føler, de ikke repræsenterer den traditionelle definition af, hvad det betyder at være eller se ud som en atlet. "Jeg kan kaste min kærlighed på andre skatere ved at opmuntre dem og heppe på dem", siger rulleskøjteløberen Jes. "At vise kærlighed er lig med at vise inklusion – åbent hjerte og åbne arme får folk til at føles sig velkomne". Nogle af dem siger, at de har barndomsminder, hvor de blev ydmyget efter at være faldet på rulleskøjter, men deres tilbagevenden til rulleskøjterne som voksne har hjulpet dem med at komme af med fortidens traumer. "I stedet for at blive grinet af bliver jeg heppet på", siger Jes.