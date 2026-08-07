Familielegeguide

Se vores Familieguide til leg
Legen starter med dig
Leg spiller en vigtig rolle med hensyn til at fremme en aktiv og sund livsstil for både voksne og børn. Men med alderen bliver dyngen med ansvar og forpligtelser større og større, og det bliver sværere og sværere at komme i kontakt med vores indre legebarn.
Børn er mere interesserede i sport og træning, når der er et element af fantasi, så lad os genfinde det indre legebarn for bedre at forstå vores børn. Se vores ekspert-legeguide, som vi har sammensat med vores lege-ekspert Emma fra Playful Den, for at gøre det lettere for dig, din familie og dine venner at finde legens glæde igen.
Hvad kan du forvente?
– En skræddersyet legeguide designet af vores børneekspert til at hjælpe dig med at finde ind til legens sande kraft i din daglige rutine.
– Ekspert-familietips inddelt i fire moduler, der er lette at følge, så du kan tage din leg til et nyt niveau.
– Gemt i Nike App for let brug og adgang.
Hvad er leg?
Forældre lærer at se sig selv som modeller for leg og at forstå den positive effekt plads til leg har på deres leg med deres børn.
Derfor leger vi alle forskelligt
Alle leger forskelligt, og ved at lære at se både ens egen og børnenes lege-personligheder opbygger man selvtilliden til at opmuntre dem til at finde aktiviteter, der passer til dem.
Leg som mindset
Sådan justerer du dit mindset og dine fysiske omgivelser, så leg kan foregå mere organisk i hverdagen – fra plads til spontanitet til nye veje for sjov.
Hold legen i gang
Lad nogle af erfaringerne og aktiviteterne blive til adfærd og tænkemåder, der gør det muligt for forældre at holde det hele i gang. Opdag din families unikke kultur, før du tager den med ud i verden.