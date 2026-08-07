Familielegeguide

Se vores Familieguide til leg

Leg spiller en vigtig rolle med hensyn til at fremme en aktiv og sund livsstil for både voksne og børn. Men med alderen bliver dyngen med ansvar og forpligtelser større og større, og det bliver sværere og sværere at komme i kontakt med vores indre legebarn.

Børn er mere interesserede i sport og træning, når der er et element af fantasi, så lad os genfinde det indre legebarn for bedre at forstå vores børn. Se vores ekspert-legeguide, som vi har sammensat med vores lege-ekspert Emma fra Playful Den, for at gøre det lettere for dig, din familie og dine venner at finde legens glæde igen.

Hvad kan du forvente?

– En skræddersyet legeguide designet af vores børneekspert til at hjælpe dig med at finde ind til legens sande kraft i din daglige rutine.

– Ekspert-familietips inddelt i fire moduler, der er lette at følge, så du kan tage din leg til et nyt niveau.

– Gemt i Nike App for let brug og adgang.