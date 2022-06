Mød Philadelphias Eyekonz Girls lacrosse-hold

Smith på 43 voksede op i storbyen, hvor hun ofte var den eneste sorte pige på lacrosse- og hockeyholdene. Flere år senere, hvor hun trænede et lokalt hold, indså hun, at diversiteten på banen overhovedet ikke havde forbedret sig. "Jeg tænkte, at intet havde forandret sig", siger hun. "Det her er latterligt". I 2019 udgjorde farvede kvinder kun 16 procent af lacrossespillerne i Division I. Kun to procent var sorte.



De ældre piger begynder at lave cradling-øvelser – løb mens man har bolden i stavens lomme. Nogle af de nyere spillere taber boldene rundt omkring på banen. Men den 15-årige Nyobi Murphy spurter frem og tilbage med et selvsikkert greb om staven. Ikke langt derfra er den 18-årige målvogter Ayanna Reese i gang med at gøre klar til holdets næste øvelse. Senere, når pigerne går sammen to og to for at øve sig i at samle bolde op fra jorden, løber Erin Mobley på 15 hen for at opmuntre en yngre spiller, der kæmper med at få styr på staven. Nyobi, Ayanna og Erin er holdets bærende kræfter. Disse tre unge kvinder er legemliggørelsen af de idealer, som Eyekonz blev skabt for at fremme: dedikation til sporten, til holdet, til fællesskabet og til dem selv.



Vi talte om søstersolidaritet, bekræftelse og om at besejre fordomme.