Points of Play: Et sikkert sted for kvinder at træne

Fakhria begyndte at dyrke yoga, da et skrivebordsjob gav hende smerter i nakke og ryg. Hun begynder timen med at guide eleverne til at være tilstede i øjeblikket, fokusere på åndedrættet og bevæge sig igennem stillingerne fulde af selvtillid. "Jeg begyndte at undervise i yoga for at give indre ro og styrke til kvinders hjerter og sind", fortæller hun. Det er ikke let. For bare et par måneder siden måtte hun gå under jorden efter at have modtaget dødstrusler, da billeder gik viralt, hvor hun ledte en udendørs yogasession i det sydvestlige Kabul for at fejre den internationale yogadag. Hun fortæller, at Talibans stigende indflydelse skræmmer hende, men det betyder ikke, at det vil stoppe hende. "Selv hvis jeg bliver nødt til at forlade mit hjemland igen, så vil jeg fortsætte med at kæmpe for kvinders velbefindende og for vores rettigheder i Afghanistan", fortæller hun.