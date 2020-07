Kan løbere ernære sig med veganerkost?

De tyske forskere rekrutterede 76 mandlige og kvindelige motionsløbere. Hver anså sig selv som enten omnivor (der spiser mad fra planter og dyr), lakto-ovo-vegetarer (der spiser mad fra planter, samt æg og mælk, men ikke kød og fisk), eller veganere (der ikke spiser noget fra dyr). Forsøgsdeltagerne udførte en bedømt motionstest på en stationær motionscykel for at måle deres maksimale kraftydelse, hvilket er et mål for, hvor hårdt de kan arbejde over tid. Efter en opvarmning med en modstand på 50 watt, hvilket svarer til omkring en eller to ud af 10 i forhold til indsats, blev modstanden øget med 16,7 watt pr. minut, indtil deltageren ikke kunne cykle længere.



Så hvilken gruppe klarede sig bedst? Alle deltagerne var udmattede efter omkring 20 minutter. Faktisk fastslog forskerne, at der ingen forskelle var i den maksimale effekt, som omnivorer, lakto-ovo-vegetarer og veganere kunne yde.



"Træningskapaciteten for motionsløbere er uafhængig af diæt, hvis et tilstrækkeligt indtag af energi og ernæring garanteres", fortæller Josefine Nebl, der er en af forfatterne til studiet og er postdoc-forsker på Institute of Food Science and Human Nutrition på Leibniz University Hannover i Tyskland.