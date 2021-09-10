Nye eksempler

EMMA: Jeg ville være flov, tror jeg. Jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre af mig selv, da det er noget, jeg har forsøgt at undgå hele mit liv ved at være nede på jorden.

Og hvis nogen, som jeg kender godt, sagde: "Det er en side af dig, som jeg ikke har set før, og jeg bryder mig ikke om den", så ved jeg ikke, hvordan jeg ville reagere, for det ville skræmme mig. Jeg kan ikke lide, at folk forandrer sig. Jeg har set folk forandre sig, efter de har opnået ting – ikke engang store ting – men jeg kan ikke lide, når folk ændrer sig, når de opnår noget. Hvis nogen ændrer sig på grund af det, er det ikke nogen, jeg vil have i min vennekreds.