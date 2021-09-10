Nye eksempler

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Emma Meesseman
Flyv højt, men hold fødderne på jorden. På trods af alt det, hun har opnået, vil WNBA-spiller Emma Meesseman altid bare være "Emma fra Ypres".
Uanset hvor meget succes Emma har haft, har hun altid været tro mod sig selv. Her snakker vi med hende om, hvordan støtten fra dem omkring hende, og den by, hun voksede op i, har gjort hende til den, hun er i dag. Uanset om hun er sammen med sin familie og sine venner, eller hun rejser jorden rundt som mesterskabsvinder, er Emma præcis den samme – hun er bare Emma.
Du virker til at have begge fødder solidt plantet på jorden. Hvor vigtig er din hjemby for dig?
EMMA: Jeg synes, det er meget vigtigt altid at huske på, hvor jeg er fra. Det at være opvokset her betyder, at jeg altid er nede på jorden. Folk, der bor her, kender mig som den ægte mig – ikke som Emma, der spiller i Rusland eller USA, eller Emma, der er MVP. For dem er jeg bare Emma. Og det er det, jeg elsker ved min hjemby.
"Folk, der bor her, kender mig som den ægte mig – ikke som Emma, der spiller i Rusland eller USA, eller Emma, der er MVP. For dem er jeg bare Emma"
– Emma Meesseman
Hvordan ville du have det, hvis en ven syntes, du opførte dig som en superstjerne?
EMMA: Jeg ville være flov, tror jeg. Jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre af mig selv, da det er noget, jeg har forsøgt at undgå hele mit liv ved at være nede på jorden.
Og hvis nogen, som jeg kender godt, sagde: "Det er en side af dig, som jeg ikke har set før, og jeg bryder mig ikke om den", så ved jeg ikke, hvordan jeg ville reagere, for det ville skræmme mig. Jeg kan ikke lide, at folk forandrer sig. Jeg har set folk forandre sig, efter de har opnået ting – ikke engang store ting – men jeg kan ikke lide, når folk ændrer sig, når de opnår noget. Hvis nogen ændrer sig på grund af det, er det ikke nogen, jeg vil have i min vennekreds.
"Jeg forblev den samme Emma, uanset hvad der skete"
– Emma Meesseman
Du ser op til din mor. Hvad lærte du af hende, da du voksede op, og hvor stor en indflydelse har hun på dig nu?
EMMA: Jeg har aldrig set min mor spille, men folk fortæller mig: "Hun var virkelig en god spiller, og hun vandt en masse priser", og konkurrencemennesket i mig tænkte: "Jeg vil være bedre end min mor". Men hun pressede aldrig på for, at jeg skulle spille basketball – helt fra starten i min karriere var hun min mor og ikke min træner. Og det vigtigste, jeg lærte af hende, var at holde det enkelt og være den, man er. Det sørgede hun og min far virkelig for. Jeg kommer aldrig til at opføre mig som nogen anden og vil forblive den samme person.
"Hold det enkelt, og bliv ved med at være den, du er".
– Emma Meesseman
Hvordan har sport hjulpet dig i dit privatliv? Du har før snakket om, hvordan din selvtillid voksede som spiller i USA. Gælder det også for din selvtillid i hverdagen?
EMMA: Det tror jeg. Basketball har givet mig selvtillid i mit privatliv, fordi jeg er høj og en pige. Jeg tror, at det ville være sværere at acceptere mig selv og min krop, hvis jeg ikke havde basketball. Men nu er jeg en del af en verden, hvor alle er høje, og jeg opnår ting, fordi jeg er høj. Jeg er ret sikker på, at det hjalp mig i forhold til min selvtillid.
"Nu er jeg en del af en verden, hvor alle er høje, og jeg opnår ting, fordi jeg er høj".
– Emma Meesseman
Instruktør: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Fotograf: Jaimy Gail @jaimygail
Anden fotograf: Boris Lutters
Hold fødderne på jorden med Emma Meesseman
"Jeg har set folk forandre sig efter, de har opnået ting – ikke engang de store ting – men når de tror, de opnår noget, og derefter opfører sig anderledes ... det ville jeg hade", fortalte Emma os. For hende handler det om at være tro mod sig selv, hvilket er en relaterbar følelse fra en, der elsker at være hjemme, men som rejser jorden rundt. Kom med Emma på rejsen – det kunne være din en dag.