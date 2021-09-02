Da Gloria Kosgei, der er advokat i Eliud Kipchoges hjemby, Eldoret i Kenya, først mødte den legendariske maratonløber, gjorde han noget, der overraskede hende: Han præsenterede sig selv.

"Første gang vi mødtes, var han ekstremt venlig. Han sagde: "Gloria, mit navn er Eliud". Han følte sig nødsaget til at præsenterede sig selv. "Hvem kender ikke Eliud?" siger hun, mens hun griner.

Gloria, der nu er en nær ven af Kipchoge, glæder sig over løberens beskedne natur – et træk, der har givet ham tilbedelse og respekt i hjemlandet og i hele verden.

"Alle taler om hans ydmyghed," siger Gloria. "I Kenya har vi mange store atleter, men det er sjældent at finde en atlet på hans niveau med den ydmyghed. Han søger ikke efter at få særlig behandling, og han står i kø ligesom os andre. Eliud er en højt profileret atlet, men han ser sig ikke sådan. Han fortæller dig: 'Jeg er Eliud. Der er ikke mere'".