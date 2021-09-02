Nye sejre: Eliud Kipchoge
Atleter*
Hans historiske maratontid på 1:59:40 var kun begyndelsen. Nu bruger Eliud Kipchoge sine supermenneskekræfter på at inspirere folk overalt til at gentænke deres potentiale.
Han sover altid i øverste køje i træningslejren. Han elsker Kelly Clarksons musik. Og han har startet en verdensomspændende bevægelse, der når langt udover sport. Eliud Kipchoges legendariske status var forseglet, da han brød den mytiske to-timers maratontid. Nu deler dem, der kender ham, et personligt portræt af legenden, der redefinerer succes.
En ydmyg helt
Da Gloria Kosgei, der er advokat i Eliud Kipchoges hjemby, Eldoret i Kenya, først mødte den legendariske maratonløber, gjorde han noget, der overraskede hende: Han præsenterede sig selv.
"Første gang vi mødtes, var han ekstremt venlig. Han sagde: "Gloria, mit navn er Eliud". Han følte sig nødsaget til at præsenterede sig selv. "Hvem kender ikke Eliud?" siger hun, mens hun griner.
Gloria, der nu er en nær ven af Kipchoge, glæder sig over løberens beskedne natur – et træk, der har givet ham tilbedelse og respekt i hjemlandet og i hele verden.
"Alle taler om hans ydmyghed," siger Gloria. "I Kenya har vi mange store atleter, men det er sjældent at finde en atlet på hans niveau med den ydmyghed. Han søger ikke efter at få særlig behandling, og han står i kø ligesom os andre. Eliud er en højt profileret atlet, men han ser sig ikke sådan. Han fortæller dig: 'Jeg er Eliud. Der er ikke mere'".
"Eliud er en højt profileret atlet, men han ser ikke sig selv sådan. Han fortæller dig: 'Jeg er Eliud. Der er ikke mere'".
Kipchoges mangeårige advokat, Richard Cheruiyot, har kendt ham længere end de fleste. Richard, der også bor i Eldoret, har været tæt med Eliud i over 20 år og siger, at trods Kipchoges succes har mandens attitude – og hans soverutine – ikke ændret sig.
"I de tidlige dage, hvor han var ukendt, plejede han at tage til atletiklejren i Kaptagat, Kenya. Han er blevet verdensmester, men han tager stadig til lejren og sover i øverste køje i en køjeseng. Det har han ingen problemer med," siger Richard, som er forundret over sin klient og ven.
"Når han er uden for lejren, har han en tendens til at blive en slags magnet på grund af sin popularitet. Folk kommer op til ham og stiller spørgsmål eller vil have taget selfies, og jeg har aldrig set ham afvise nogen".
Konsistens er kongens essens
Kipchoge indeholder et andet træk, der inspirerer dem, der kender ham: en urokkelig disciplin. Emilie Mullier Charrier, som er ejendomsmægler og maratonløber fra Berlin, mødte ham til Berlin Marathon 2018 og siger, at hun efter at have mødt Kipchoge blev motiveret til at træne mere seriøst – og som et resultat faldt hendes maratontid med en time. Men fordelene ved den mentalitet har strakt sig langt ud over hendes træning.
"Eliud påvirkede mig meget," siger hun. "Når du ser hans disciplin, hans konsekvens og dedikation til løb, vil du overføre det til dit liv. Jeg bruger hans tilgang i mit professionelle liv: altid at have en plan, et program, gøre mit bedste hver dag, selvom jeg ikke er på toppen. Jeg vil bare altid give mit bedste og være bedre end i går, ligesom ham".
En anden Kipchoge-fan er Usila Koech, der er Loan Officer i Las Vegas. Usilas familie har været tæt med Kipchoges træner, Patrick Sang, i over 30 år. Hendes to sønner er løbere, og ligesom Emilie har de Kipchoges arbejdsmoral.
"I 2019 tog hele vores familie til Kenya, og vi bad om at møde ham, selvom vi vidste, at han var ved at gøre sig klar til sit forsøg på at løbe et maraton på under to timer i Wien. Han dukkede op til tiden og gav os hans udelte opmærksomhed. Han krammede drengene, gav dem et stort smil og en varm omfavnelse. Han delte sin historie, spurgte drengene oprigtigt, hvad deres drømme var, og fortalte dem: "Alt, hvad du ønsker at gøre, vil du gøre. Du skal bare være disciplineret. Du skal være konsekvent. Du skal arbejde hårdt".
Han delte sin historie og spurgte drengene oprigtigt, hvad deres drømme var, og fortalte dem: "Alt, hvad du ønsker at gøre, vil du gøre. Du skal bare være disciplineret. Du skal være konsekvent".
Familien Koech tog et billede med Kipchoge den dag. Nogle måneder senere var de blandt tilskuerne, da Kipchoge løb sit historiske maraton i Wien. Oplevelsen og de samtaler, de havde med Kipchoge før løbet, gjorde stort indtryk på Usilas sønner.
"Mødet med Eliud ændrede, hvordan de generelt griber verden an," siger Usila. "Vi har en tilbagevendende vittighed i vores familie, hvor vi, i stedet for at sige som de fleste: 'Hvad ville Jesus gøre?', siger: 'Hvad ville Eliud gøre?' Vi tænker over dette, fordi du ikke bliver fantastisk ved at gøre middelmådige ting. Du bliver fantastisk ved virkelig at være disciplineret og konsekvent".
Skaber inspiration
Kipchoges tilgang til succes er inspirerende, fordi han får ethvert mål til at virke opnåeligt. Madhvi Dalal, en apoteker fra Wales og grundlægger af en nonprofitorganisation i Nairobi, der har til formål at arbejde med "menstruations-fattigdom", var direkte vidne til Kipchoges magi, da de arbejdede sammen som frivillige i Samburu County i Kenya.
"Børneægteskaber og tidlige graviditeter er almindelige i denne del af landet," siger Madhvi. "Jeg lærer pigerne om menstruationssundhed og seksuelle rettigheder. Men Kipchoge lærte dem så meget mere. Han sagde: 'Vitamin N er retten til at sige nej. Og det er vigtigere end nogen vitamin. Du har ret til at sige nej'. Han sagde også: 'Din bedste ven er en bog'. Mange piger huskede dette. To måneder senere, når folk spurgte: 'Hvad vil du være, når du bliver ældre?' sagde de, at de ville være ingeniører, piloter osv. Han gav dem håb".
Mens Kipchoge fik Madvhis piger til at drømme om deres fremtidige karrierer, citerer Elijah "Eljay" Mutua, en graffitikunstner i Nairobi, løberen som en vedvarende indflydelse, der giver inspiration til hans kunst.
"Kipchoge har inspireret mig til at tro, at du kan være ustoppelig," siger Eljay. "Den vigtigste, jeg lærte, var at være tro mod mig selv, uanset hvad. Din persona vises altid i dit arbejde. Det er som en underskrift. Så når du finder dig selv, finder du nøglen til alt andet".
"Kipchoge har inspireret mig til at tro, at du kan være ustoppelig".
En ægte legende
Fra Eldoret til Las Vegas bruger Eliud ikke bare sin gave til at slå rekorder, men til at inspirere og give andre mulighed for at opnå drømme. Om det er en personlig rekord, et nyt mål eller en lysere fremtid, har Kipchoge ændret disse menneskers retning i livet ved at hjælpe dem med at overvinde deres egne forhindringer og nå deres egne mål.
Dette globale fællesskab af folk, der tror på deres egen grænseløshed, er Kipchoges sande aftryk, hvilket bliver stående længere end hans guldmedaljer, hans supermenneskelige fart og hans gyldne øjeblikke på podiet. Mod slutningen af vores interview rammer Usila Koech – kvinden, hvis hele familie lever efter mottoet "Hvad ville Eliud gøre?" – plet omkring legenden.
"Jeg tror, hans mission – og jeg tror på dette af hele mit hjerte – er at efterlade verden som et meget bedre sted, end han fandt den".
Maler: Elijah “Eljay” Mutua
Fotografer: Kyle Weeks og Chris Anderson