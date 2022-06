Nye idoler

BEN: Hvad er din mest mindeværdige sejr?

DYLAN: Jeg tror, at min mest mindeværdige sejr var, da jeg spillede Australian Open. Første gang var i 2014, og der var kun omkring fire mennesker tilstede. To af dem var mine forældre. Hvis vi hopper frem til 2018 kom jeg til at spille på Rod Laver Arena, som var vores center court ved Australian Open. Der var over 10.000 mennesker der og millioner af mennesker, der så det på TV.

Det bedste var, at når du er på en stor center court, er der siddepladser til personer med handicap. Jeg tror, der var 500 børn i kørestole. Jeg havde aldrig set så mange børn med et handicap samlet før, og det ramte mig lige i hjertet. For da jeg voksede op, fik atleter med handicap aldrig den oplevelse. Jeg drømte om det som barn, men jeg havde aldrig troet, at det ville ske.

Folk vil se kørestolstennis, fordi det er en elitesport, men det ændrer også opfattelsen for den næste generation af unge atleter, som dig selv. Jeg vil have dig til at vinde Wimbledon på center court med 15.000 mennesker og millioner af mennesker, der ser med på BBC. Hvordan ville du have det med det?