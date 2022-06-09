Sådan hviler man sig, ifølge Dr. Saundra Dalton-Smith

De fleste af os sidestiller følelsen af at være træt med at have brug for mere søvn. Men ifølge læge Saundra Dalton-Smith er det kun overfladen af det, som det virkelig vil sige at være veludhvilet. Hun er specialist i intern medicin og grundlægger af Restorasis og har gennem sin forskning identificeret syv typer af hvile, der gælder på tværs af alle socioøkonomiske, kulturelle og racemæssige barrierer. I denne episode besøger hun vores vært Jaclyn Byrer og giver os en grundig gennemgang af hviletyperne, og hvordan vi kan vide, om vi får nok af hver enkelt. Uanset om du er en nedslidt atlet, en udmattet forælder eller en overanstrengt medarbejder, så forsikrer Dr. Dalton-Smith os om, at restituerende rutiner ikke er punkter på vores to-do-lister, men i stedet er daglige vaner, der kan hjælpe os til at blive vores optimale selv.