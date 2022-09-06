Hvordan mindfulness er forskellen på succes eller fiasko i vaneændringer ifølge Dr. Jud Brewer

Hvad enten det drejer sig om at skrue ned for skærmtiden eller bekæmpe et for stort sukkerindtag, så ved mange af os, hvor svært det er at komme af med uhensigtsmæssige vaner. Og ifølge Judson Brewer, MD, ph.d. som er den succesfulde forfatter bag The Craving Mind, så handler det ikke så meget om viljestyrke som om mindfulness. I dette afsnit besøger leder for forskning og innovation ved Mindfulness Center på Brown University vært Jaclyn Byrer for at forklare, hvad der sker i hjernen, når vi bryder og skaber vaner. Han deler også værktøjer til kortlægning af vaner, akronymer og reframing-teknikker, som kan hjælpe enhver med at få bedre kontrol over deres adfærd – for altid.