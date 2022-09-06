Hvordan mindfulness er forskellen på succes eller fiasko i vaneændringer ifølge Dr. Jud Brewer

Podcasten Trained: Bryd de dårlige vaner med dr. Jud Brewer
Coaching
Adfærdsændringer starter i hjernen. Lær, hvordan du kommer af med usunde vaner med råd om mindfulness fra denne afhængighedspsykiater.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Hvad enten det drejer sig om at skrue ned for skærmtiden eller bekæmpe et for stort sukkerindtag, så ved mange af os, hvor svært det er at komme af med uhensigtsmæssige vaner. Og ifølge Judson Brewer, MD, ph.d. som er den succesfulde forfatter bag The Craving Mind, så handler det ikke så meget om viljestyrke som om mindfulness. I dette afsnit besøger leder for forskning og innovation ved Mindfulness Center på Brown University vært Jaclyn Byrer for at forklare, hvad der sker i hjernen, når vi bryder og skaber vaner. Han deler også værktøjer til kortlægning af vaner, akronymer og reframing-teknikker, som kan hjælpe enhver med at få bedre kontrol over deres adfærd – for altid.
"Det handler ikke om, hvad vi bør gøre, men om at lytte til vores kloge krop. Og når vi lytter til vores kloge krop, får vi lyst til at gå væk fra den usunde adfærd."
Judson Brewer
MD, ph.d. afhængighedspsykiater og neuroforsker
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.