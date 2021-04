Sådan opbygger du et sundt forhold til mad ifølge diætist Reshaunda Thornton

Ifølge den ukonventionelle ernæringsekspert Reshaunda Thornton er vi alle i et forhold til mad, indtil døden os skiller. Det er blot et spørgsmål om, hvorvidt vi er villige til at arbejde for at gøre det til et lykkeligt forhold, eller om vi er tilfredse med at blive ved med at skændes over hvert eneste måltid. I denne episode af "Trained" tager ernæringseksperten og værten på "Dietitian Against Diets" en snak med Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty om, hvordan forholdet til mad kan gå galt, og hvad vi kan gøre for at komme tilbage på sporet. Hun graver ned i årsagerne til restriktive spisevaner, hvorfor de næsten aldrig fungerer, og hvordan vi kan omstrukturere vores tanker, så vi ærer os selv med sunde måltider – inklusive store portioner nachos. Farvel skam.