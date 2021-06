Den franske fodboldspiller Florine Kouessan og hendes klub, Witch FC

Hvordan vokser kvindefodbold i Frankrig?

Da jeg var yngre, var fodbold helt sikkert en aktivitet kun for drenge. Mine brødre ville endda joke med, at de kun ville spille med andre drenge, når de ville holde mig uden for. Men i årenes løb har jeg set kvinder kræve deres retmæssige plads. Fra de professionelle, der får stadig mere opmærksomhed, til kvindernes verdensmesterskab, der blev afholdt i Frankrig sidste sommer, til kvinder, der får mere af spotlyset i medierne. Kvindefodbold er gået fra at være undervurderet til ikke engang at blive debatteret længere. Nu giver det bare mening at se det på TV og i bladene.



I de sidste to til tre år har jeg set ting, som jeg ikke havde forestillet mig før. Jeg ser reklamer for kvindefodbold, og nu virker det naturligt. Jeg er utrolig glad for at se denne udvikling, for det har motiveret mig til at gå ud og finde et kvindehold at spille fast med. Selv om jeg elsker at spille, så havde jeg ikke forestillet mig, at jeg ville melde mig ind på et hold, som jeg endte med at gøre.