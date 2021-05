De muslimske kvinder reclaimer fortællingen

Hvordan påvirker den tro, I deler som unge muslimske kvinder, jeres kreative tilgang og jeres arbejde?



Zeinab: Islam lærer os at være hensynsfulde, empatiske og gæstfrie over for alle. Alle, som kommer ind i moskeen, bydes velkommen med åbne arme, og min familie har altid lært mig at være rummelig over for alle. I islams søjler er zakat, en obligatorisk betaling til velgørenhed, en måde, hvorpå fælles omsorg virkelig indlejres i vores tro.



Lamisa: Jeg læste en bog om en fælles forståelse, som man har med personer fra marginaliserede og etniske baggrunde, fordi man bare forstår uden skulle have noget forklaret. Jeg behøver ikke forklare, hvorfor jeg ikke drikker, hvorfor mine forældre gerne vil have, at jeg kommer hjem før kl. 21.00, hvorfor jeg ikke klæder mig på en bestemt måde. Jeg fandt virkelig trøst i, at islam byder på en fælles identitet og forståelse blandt mine ligesindede, som jeg ikke kunne finde andre steder.



I tre mødtes via Instagram, startede Muslim Sisterhood som en Instagram-konto først og har skabt et stort følge, der ikke er begrænset af sted eller sprog. Hvordan bliver I ved med at holde fast i følelsen af søsterskab online og forstærke stemmerne offline?



Zeinab: Sociale medier har været et redskab for os til at finde vores folk. Det store øjeblik, hvor vi tog vores online fællesskab ud i et "virkeligt" rum, var lanceringen af vores magasin [tilbage i 2019], hvor der var mere end 200 mennesker med. Det var vildt – virkelig gode mocktails, et sted at bede, utrolige paneldeltagere og muslimske DJ's.



Lamisa: Årsagen til, at vi har så meget støtte, er, at vi kommer fra et virkeligt autentisk sted. Det er bogstaveligt talt muslimske kvinder, der skaber billeder til muslimske kvinder. Instagram har givet os en platform, hvor vi kan se ind i menneskers liv og forstå, at de ligner os, hvilket giver fornemmelsen af fællesskab, der ikke er begrænset af rum og geografi.



Hvordan udfordrer Muslim Sisterhood gammeldags holdninger både inden for og uden for det muslimske fællesskab, her efter tre år?



Zeinab: Vi ophæver repræsentation med vores arbejde ved at prioriterer sorte, muslimske og farvede talenter. Vi fokuserer på, hvem som står bag billederne og holdet bag sessionen, ikke kun hvem, der bliver vist på en plakattavle, hvilket skaber nye muligheder uden for det hvide blik og lineære normative strukturer. Tingene har blomstret af sig selv, alhamdulillah. Det var et meget vigtigt øjeblik, da vi arrangerede workshops om mavedans, om at lave et magasin og om at lave røgelse. Det var utroligt at lade muslimske kvinder være vært for deres første workshops.



Lamisa: I starten handlede vores billeder om vores opvækst i centrum af London og tog den æstetik tilbage. Så vi tog billeder steder som Brick Lane og Brixton. Steder, der var centre for fællesskab og kultur, men var ofre for byfornyelse. Vi poserede inde i halalbutikker, markeder og engrosudsalg, og de onkler, hvis butikker vi besøgte, støttede os rigtig meget: "Husk at tagge os på Instagram". Sidste år, da vi lavede en brand-session, tog vi tilbage til engrosudsalget og tog billeder der igen. Det var helende, som om vi var kommet tilbage til vores udgangspunkt.



Zeinab: Vi blev inviteret til at være med på Islam Channel [fra Storbritannien], hvilket min mor og tanter så. Det var fantastisk, for vi kunne tale til vores fællesskab, særligt de ældre, og fortælle om solidaritet og om, at muslimske kvinder og ikke-binære personer kan være på mange forskellige måder, til andre end vores følgere på Instagram.