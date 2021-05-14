Nå dine mål med mentale træningstips fra CrossFit-atleten Chandler Smith

CrossFit-stjernen Chandler Smith virker til at have det hele: Musklerne og mindsettet til at ændre sig selv – og moralske styrke til at udfordre status quo som fortaler for ligestilling i sin sport. Men det ændrer ikke på, at den tidligere soldat i den amerikanske hær (fra i år), ikke har svagheder som os andre. I denne episode af "Trained" åbner vi sæson 8 med den højest rangerede sorte atlet i CrossFit og Ryan Flaherty, der er Nike Senior Director of Performance. Chandler Smith afslører sit foretrukne junkfood, sin hemmelighed til at holde hovedet koldt under pres og rådgiver om, hvordan man når sit potentiale i sport – og i livet.