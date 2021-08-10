Sådan er du en god coach for dig selv ifølge coach-eksperten Margaret Moore

Podcasten Trained Coach Up med Margaret Moore
Coaching
Det kræver arbejde (vedkende dig dine skyggesider, få et nyt perspektiv) at gøre fremskridt – eller hjælpe andre med det. Bare rolig, Coach Meg hjælper dig.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Lad os slå én ting fast: Det er ikke kun atleter, der har brug for trænere. Dette er måske helt ny viden for nogle af os. Men Margaret Moore, også kendt som "Coach Meg", har hjulpet alle mulige forskellige slags personer med at opdage deres styrker og finde frem til muligheder, der kan maksimere deres potentiale – på jobbet, i forholdet og i tilværelsen – i mere end 20 år. Den tidligere biotech-leder grundlagde Wellcoaches School of Coaching i 2000 for at hjælpe fagpersoner inden for wellness med at behandle deres patienter bedst muligt. Siden dengang har hun føjet ledere, frontpersonale fra sundhedssektoren – og nu os alle – til sine elever. I denne episode diskuterer trænernes træner sin ekspertise med værten Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, hvor de dykker ned i, hvad effektiv coaching virkelig er. Hvordan vi kan identificere mønstre, som vi er nødt til at lave om på, når vi forholder os til tvivl, eller "vores skygge", og hvorfor det kan give os en stabil succes, når vi organiserer vores tanker (og hvordan vi gør det). Hun fortæller også sin historie, om hvordan man ikke klarer det, og hvordan vi alle kan blive bedre trænere for os selv, børn, elever eller endda venner.
"Hvis du øver dig på at rense dine tanker lidt hver dag, bare et lille ryk, så ender du med, at der er rent".
Margaret Moore
Grundlægger af Wellcoaches School of Coaching
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Send en e-mail til Flaherty på trained@nike.com, så vil han se, hvad han kan gøre.