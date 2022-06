Sådan er du en god coach for dig selv ifølge coach-eksperten Margaret Moore

Lad os slå én ting fast: Det er ikke kun atleter, der har brug for trænere. Dette er måske helt ny viden for nogle af os. Men Margaret Moore, også kendt som "Coach Meg", har hjulpet alle mulige forskellige slags personer med at opdage deres styrker og finde frem til muligheder, der kan maksimere deres potentiale – på jobbet, i forholdet og i tilværelsen – i mere end 20 år. Den tidligere biotech-leder grundlagde Wellcoaches School of Coaching i 2000 for at hjælpe fagpersoner inden for wellness med at behandle deres patienter bedst muligt. Siden dengang har hun føjet ledere, frontpersonale fra sundhedssektoren – og nu os alle – til sine elever. I denne episode diskuterer trænernes træner sin ekspertise med værten Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, hvor de dykker ned i, hvad effektiv coaching virkelig er. Hvordan vi kan identificere mønstre, som vi er nødt til at lave om på, når vi forholder os til tvivl, eller "vores skygge", og hvorfor det kan give os en stabil succes, når vi organiserer vores tanker (og hvordan vi gør det). Hun fortæller også sin historie, om hvordan man ikke klarer det, og hvordan vi alle kan blive bedre trænere for os selv, børn, elever eller endda venner.