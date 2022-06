Points of Play: Breakdancings fremtid

Power Crew har siden 2013 stjålet rampelyset her. Den syv mand store trup træner på Yoff Bach midt på eftermiddagen to gange om ugen for at forbedre deres energiske gadeforestillinger. "Sandet hjælper os med udholdenhed og med at opbygge kraft", fortæller crewets 27-årige leder, Xavier Goudiaby. "Vi tænkte, 'hvorfor ikke kombinere det med dans?' Da vi var tilbage på gulv, var vi blevet hurtigere".



Crewet opdagede, at det ujævne sand, der altid er i bevægelse, i kombination med vandets modstand hjalp dem til at maksimere deres smidighed og styrke, og dermed minimere behovet for at gå i træningscenteret for at crosstræne. "Det gør man allerede i sandet", forklarer Xavier, der, med en tilsyneladende ubesværet saltomortale over vandkanten, viser, at hans tilgang hjælper dem med at gøre deres moves endnu bedre.