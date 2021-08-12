Points of Play: Breakdancings fremtid

Fremtiden for breakdancing findes på denne strand
Fællesskab
Atleter i Dakar, Senegal, udfordrer tyngdekraften med deres moves i vandkanten.
"Points of Play" er en serie, der fremhæver de steder, hvor sport og fællesskab går hånd i hånd.
Den vestafrikanske by Dakar er omgivet af strande på tre sider. Her finder man et livligt knudepunkt for kreativitet og atletik. På Yoff Beach strækker sandet sig langs kysten nord for Senegals hovedstad. Fiskere trækker dagens fangst i land, mens surfere rider på brændingen, og løbere passerer en svedende omgang strandfodbold, hvor de må dukke sig for de vildfarne bolde. Brydere kæmper parvis, mens solen bager på deres rygge. Midt i det hele udfolder en usædvanlig strandaktivitet sig: breakdance.
Xavier Goudiaby udfører en "salto costal" i det udadgående tidevand.
Den krævende streetdancing-stil er måske nok et overraskende syn på de fleste strande, men ikke her. Dansere, der typisk træner i en sal eller på gaden, har sluttet sig til det spraglede liv på stranden ved Yoff for at træne og optræde i det naturlige sandlandskab, som, ifølge dem, forbedrer deres moves og imponerer de forbipasserende.
"Jeg kommer ofte på stranden for at se de forskellige sportsaktiviteter her", fortæller Amadou Sow, der er stamgæst på Yoff Beach. Amadou fortæller, at han er imponeret over færdighederne, der fremvises i vandkanten på Yoff, og han ser deres træning her som en genvej til en tilværelse som professionel. "Breakdancing er noget helt særligt. Det er fedt at se på", fortæller han.
Power Crew har med træning i vandkanten fundet en crosstræningsmetode til at opbygge udholdenhed og smidighed.
"Der er solidaritet... der er en særlig kraft i det her".
Xavier Goudiaby
Francis Bampoky (forrest til venstre) hjælper Xavier med at udføre en "salto" mens Power Crew ser til fra bølgerne.
Power Crew har siden 2013 stjålet rampelyset her. Den syv mand store trup træner på Yoff Bach midt på eftermiddagen to gange om ugen for at forbedre deres energiske gadeforestillinger. "Sandet hjælper os med udholdenhed og med at opbygge kraft", fortæller crewets 27-årige leder, Xavier Goudiaby. "Vi tænkte, 'hvorfor ikke kombinere det med dans?' Da vi var tilbage på gulv, var vi blevet hurtigere".
Crewet opdagede, at det ujævne sand, der altid er i bevægelse, i kombination med vandets modstand hjalp dem til at maksimere deres smidighed og styrke, og dermed minimere behovet for at gå i træningscenteret for at crosstræne. "Det gør man allerede i sandet", forklarer Xavier, der, med en tilsyneladende ubesværet saltomortale over vandkanten, viser, at hans tilgang hjælper dem med at gøre deres moves endnu bedre.
Demba Ndiaye afslutter en gadeforestilling med Power Crew, mens de lokale samler sig for at beundre dem.
Demba Ndiaye, 24, fortæller, at han blev interesseret i sporten, efter at han "var taget på pc-café for at se breakdance-videoer ". Med hjælp fra de videoer trænede han alene og uden musik på en basketballbane, hvor han lærte sig selv teknikken. Xavier så Demba træne en dag i 2019, og inviterede ham til at blive en del af Power Crew.
Breakdancing er blevet mere og mere populært i Dakar siden 80'erne, da hiphop-musik blev en del af senegalesisk kultur via franske TV-programmer og musiksouvenirs fra USA. Nu kommer de lokale ud for at se optrædener fra grupper som Power Crew på de fleste dage. Børnene i nabolaget venter tålmodigt på sidelinjerne, hvor de håber at få lidt råd fra profferne om, hvordan man fx står på hovedet.
Emmanuel Goudiaby udfører et "clash" under en træning.
Mens breakdancing-stilen har eksisteret i Dakar i flere årtier, så er det kun for nyligt, at organiseret breaking har fundet ud på byens strande. Da indbyggerne ofte arbejder derude, følte danserne sig hjemme med det samme. "Yoff Beach er meget tilgængelig", fortæller Furbain Poaty, der ofte kommer på stranden. "Der kommer atleter fra hele Dakar [for at træne her], fordi stranden er meget bred".
Yoff er også helt særligt velegnet for atleter, forklarer Furbain, fordi den er fri for klipper og dens store sandvidder giver atleterne en blød landing, når de falder.
På Yoff træner Xavier og hans crew ofte ved siden af strandens badegæster. De forklarer, at de håber, de kan skabe opmærksomhed omkring deres sport ved at komme på stranden, så de måske kan inspirere nye dansere. "Vi kommer på stranden for at vise breakdancing til andre mennesker", fortæller det tidligere Power Crew-medlem Joel Mané. Han hjælper nu med gruppens administration. "Vi vil gerne dele, det vi gør, med andre mennesker".
Nogle gange stiller nysgerrige strandgæster spørgsmål om deres moves, der synes at gå stik imod tyngdekraften. "De spørger, om de også kunne gøre den slags", fortæller Xavier, med henvisning til deres breakdance på stranden. "Vi siger, 'selvfølgelig'".
Senegalesere beskriver ofte deres nation som "pays de la Teranga", som grundlæggende betyder "et land, der byder dig velkommen og respekterer dig". På Yoff Beach byder de lokale hinanden velkommen til deres respektive sportsgrene og spørger "Nagadef"? Det betyder "Hvordan går det?" på det lokale sprog Wolof. Hestetrukne vogne ruller gennem sandet med dagens fangst til restauranter og butikker. "Der er en solidaritet", fortæller Xavier om stedet. "Folk siger, 'Der er en særlig kraft i det her'", tilføjer han om sin sport.
Xavier holder en "freeze Y"-stilling på Yoff Beach.
Alle passer ind på stranden. Og selv om det måske virker overraskende, så passer beach-breaking faktisk perfekt ind her: Hiphop-dans har dybe rødder i traditionel afrikansk dans. Så på mange måder vender breakdancing hjem, når det dukker op på steder som Yoff Beach.
Tekst: Kimiya Shokoohi
Fotos: John Wessels
Skrevet: September 2020