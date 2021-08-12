Points of Play: Breakdancings fremtid

Den krævende streetdancing-stil er måske nok et overraskende syn på de fleste strande, men ikke her. Dansere, der typisk træner i en sal eller på gaden, har sluttet sig til det spraglede liv på stranden ved Yoff for at træne og optræde i det naturlige sandlandskab, som, ifølge dem, forbedrer deres moves og imponerer de forbipasserende.



"Jeg kommer ofte på stranden for at se de forskellige sportsaktiviteter her", fortæller Amadou Sow, der er stamgæst på Yoff Beach. Amadou fortæller, at han er imponeret over færdighederne, der fremvises i vandkanten på Yoff, og han ser deres træning her som en genvej til en tilværelse som professionel. "Breakdancing er noget helt særligt. Det er fedt at se på", fortæller han.