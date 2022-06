Beyond the Fit: Momo Hassan-Odukale omdefinerer nigeriansk mode

Jeg føler, at det at lære disse kreative mennesker og designere her at kende og have personlige relationer med dem er noget, jeg ikke ville have den samme mulighed for, hvis jeg var i London. Så ja, det er vigtigt, at jeg er hjemme og i stand til at gøre dette. Jeg flyttede tilbage til Nigeria og vidste, hvad jeg ville her. Det handlede om "Hvor er jeg? Hvor ønsker jeg, at min base skal være?" Jeg vil have, at min base skal være, hvor jeg kommer fra, og det var bestemt knyttet til, hvad jeg ønsker at skabe. I fremtiden vil vi arbejde med mange brands i hele Afrika. Jeg vil gerne rejse rundt i Afrika konstant. Så det handler om, hvad jeg gerne vil lave, og hvad jeg føler har den største indflydelse på mit liv. Jeg føler, at det er at være her.