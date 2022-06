Beyond the Fit: Michelle Li skiller sig ud med stil

Under min opvækst spillede jeg tennis, og det holdt jeg virkelig af, men her i New York er der bare så få tennisbaner. Jeg plejede at spille tennis tre timer om dagen, så de første par år kæmpede jeg virkelig med at finde en ny rutine her i New York. Jeg fulgte forskellige timer, men det holdt aldrig. Nu er jeg begyndt at løbe en masse. Jeg hadede altid at løbe. Det føles som om, at jeg altid har prøvet at komme i gang med at løbe. Jeg har pøvet at ændre fokus fra "Jeg skal løbe 5 km hver dag" til "jeg vil gerne løbe for min mentale sundhed, for at tømme mit hoved". Det har virkelig hjulpet mig. Så har man det godt, selv hvis man ikke har løbet så langt. Efter en lang dag, selv hvis jeg er virkelig træt, så får jeg mig selv ud at løbe. Man kan altid finde 30 minutter til det, ikke? Jeg brugte f.eks. nok 30 minutter på Instagram om morgenen.