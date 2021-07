Beyond the Fit: Lono Brazil III udfolder sin kreativitet via løb

Lono, som er halvt sort og halvt japansk, tilslutter sig ikke idéen om kun at have én identitet. Lono, som før har boet i Los Angeles og New York, er i dag leder for Tokyos afdeling af den berømte streetwearbutik Union, og han er træner i den lokale Nike Run Club. Denne kulturelle multikunstner er også DJ, model og medlem af løbeholdet Athletics Far East (AFE). Men han løber ikke kun for at holde sig sund og rask eller for at være social. At løbe definerer hans særlige stil og er endnu en måde at fremme hans kreativitet på, samtidig med at han kan udtrykke sin stil og kulturelle indflydelser. "Jeg opdagede på et ret tidligt tidspunkt, at der er en forbindelse mellem sport og mode, og hvordan disse kulturer spiller sammen", siger Lono. "Min stil har altid ligget et sted der imellem". Lono fortæller her, hvordan hans stil altid har taget udgangspunkt i sport, enten som løber i dag eller i de yngre år, da han og hans delte glæden ved basketball og Jordan-sko.