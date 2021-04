Beyond the Fit: Lillian Ahenkan (aka "@FlexMami") skaber sin egen stil

Hvordan har det påvirket dit syn på dig selv at blive ældre?

I hele min tid i high school gik jeg med uniform. Der var kun én dag om ugen, hvor jeg skulle tage stilling til, hvad jeg skulle have på, og det var, når jeg skulle til en fest om lørdagen. En del af mig var virkelig begejstret for idéen om at være voksen og få lov til selv at vælge mit tøj.



Efter high school lærte jeg enormt meget. Jeg begyndte at tænke over, hvem jeg var, og hvordan jeg gerne ville have, andre skulle opfatte mig. I starten af mine 20'ere kom det til udtryk ved, at jeg ikke ville gå med jeans og T-shirt med sneakers, fordi jeg troede, at alle ville tænke, at jeg var doven. Det krævede virkelig, at jeg fandt ind til mig selv, for at jeg kunne have det OK med at bære det tøj, jeg følte mig tilpas i. Jeg har lagt mærke til, at det at klæde sig fint og godt på i en vestlig kultur er forbundet med specifikke konnotationer, så jeg bemærkede, at det var en slags barriere for at blive en del af fællesskabet. Indirekte tror jeg ikke, at det får mig til at føle mig godt tilpas, men jeg tror, at det altid er meget interessant for mig at se på de ligheder.