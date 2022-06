Beyond the Fit: Cynthia og Travis forstærker etniske minoriteters stemmer

Travis, der er født på St. Kitts og opvokset i Bronx, N.Y., er kendt som medstifteren af det indflydelsesrige livsstils-website Street Etiquette, som er vokset fra at være en blog om tøj til mænd til et kreativt bureau. Cynthia, der er datter af mexikanske immigranter, voksede op i Hawaiian Gardens, Californien, før hun flyttede til York for at forfølge en karriere inden for uddannelsesreformering. Mens hun var ansat som Chief Operating Officer på en high school i Bronx, arbejdede hun også ved siden af på kreative projekter sammen med nogle venner. Duoen får inspiration fra hinandens kreativitet og kulturelle perspektiver og samarbejder på projekter som interiørdesign, beklædning, fotografi og video. "Vi lever faktisk af at finde ud af, hvordan vi skal udnytte redskaberne omkring os til at skabe med", siger Travis. "Du skal bogstaveligt talt tro på det, du gør, ellers lykkes du ikke med det".



Cynthia og Travis, som giftede sig på hendes fars ranch i Michoacán, Mexico, i 2018, søgte efter en ny måde at leve på, da de besluttede at flytte. "En af de ting, vi virkelig holder af ved at bo her, er, at man føler sig mere afslappet, mindre anspændt", siger Cynthia. “Mexico City er ikke et sted domineret af overvejende hvide, så der eksisterer ikke disse daglige mikroaggressioner mod dig". De to, der nu danner par i livet og i kunsten, har slået sig ned i deres nye hjem og skal være forældre til sønnen, Tenoch. Her taler de om, hvordan stil for dem er mere end blot at udtrykke sig selv. Det er et sprog til fælles relation og nedarvet historiefortælling.