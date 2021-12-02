Rower Arshay Cooper om hvordan sport hjælper med at overvinde modgang

Med en opvækst i Chicagos West Side kunne Arshay Coopers skæbne være blevet påvirket af, at han var meget tæt på bandekriminalitet. Men da han tilmeldte sig landets første high-school-rohold med udelukkende sorte atleter ændrede han sin livsbane og førte an for sit hold, mens de navigerede i en sport, der historisk set ikke har været særlig mangfoldig. Nu er han en succesfuld kok, forfatter og aktivist, der bringer roning til andre lavindkomstmiljøer, så børn kan få mulighed for at få en bedre fremtid. I denne episode af Trained snakker Arshay med værten Jaclyn Byrer om, hvordan roning gav hans hold værktøjerne til at håndtere barndomstraumer. Med detaljerede historier om sine oplevelser som atlet og mentor viser han os, at der ikke er noget, der hedder mangel på talent, kun mangel på muligheder. Han forklarer også, hvordan vi alle kan efterlade lokalmiljøer bedre, end vi fandt dem.