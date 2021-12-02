Rower Arshay Cooper om hvordan sport hjælper med at overvinde modgang

Podcasten Trained: Helbredelse gennem sport med Arshay Cooper
Coaching
Hvert træk med åren fører dette rohold med udelukkende sorte roere fra Chicagos West Side mod en bedre fremtid. Hør den inspirerende historie.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Med en opvækst i Chicagos West Side kunne Arshay Coopers skæbne være blevet påvirket af, at han var meget tæt på bandekriminalitet. Men da han tilmeldte sig landets første high-school-rohold med udelukkende sorte atleter ændrede han sin livsbane og førte an for sit hold, mens de navigerede i en sport, der historisk set ikke har været særlig mangfoldig. Nu er han en succesfuld kok, forfatter og aktivist, der bringer roning til andre lavindkomstmiljøer, så børn kan få mulighed for at få en bedre fremtid. I denne episode af Trained snakker Arshay med værten Jaclyn Byrer om, hvordan roning gav hans hold værktøjerne til at håndtere barndomstraumer. Med detaljerede historier om sine oplevelser som atlet og mentor viser han os, at der ikke er noget, der hedder mangel på talent, kun mangel på muligheder. Han forklarer også, hvordan vi alle kan efterlade lokalmiljøer bedre, end vi fandt dem.
"Jeg tror, vi kæmpede for noget større – noget som var større end enhver medalje. Og det var det, der havde en indvirkning på vores skole og på vores liv og vores familier".
Arshay Cooper
Roer og forfatter af A Most Beautiful Thing
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.